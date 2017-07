(fair-NEWS)

Berlin, Juli 2017Das Hotel Berlin, Berlin begrüßt seit Anfang Juli Torsten Dahlke als neuen Director of Sales und schaut mit ihm gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft! Der geborene Wurzener bringt weitreichende Kenntnisse aus über 18 Jahren im Bereich Marketing und Sales Management mit und freut sich gemeinsam mit dem Hotel Berlin, Berlin auf die Umsetzung zahlreicher Projekte und Innovationen.Nach seiner abgeschlossenen Ausbildung startete Torsten Dahlke seine Laufbahn als Convention Sales Coordinator und Sales Representative im Forum Hotel, Berlin (heute Park Inn). Es folgten Positionen im Berliner Maritim proArte Hotel und dem Radisson SAS Hotel sowie als Director of Sales des nhow Hotel Berlin und des Radisson SAS Hotels in Leipzig. Seit 2010 leitete Torsten Dahlke erfolgreich ein Team mit sieben Angestellten als Director of Sales & Marketing im Radisson Blu Hotel in Berlin.Nun schlägt Torsten Dahlke im Hotel Berlin, Berlin ein neues, erfolgreiches und inspirierendes Kapitel in seiner Karriere auf. Besonders gereizt hat ihn die Nähe des Hotel Berlin, Berlin zur künstlerischen und kulturellen Szene Berlins – mit der Unterstützung von Kunstprojekten wie THE HAUS und dem neuen, eigens kreierten Gastgeberkonzept You, Me & Berlin war das Hotel Berlin, Berlin am Puls der Berliner Kultur ein absolutes Wunschziel für Torsten Dahlke.



Bildinformation: Torsten Dahlke ist seit Juli neuer Director of Sales im Hotel Berlin, Berlin!