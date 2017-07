Junge Eltern am Verzweifeln – mein Baby hört nicht auf zu schreien

(fair-NEWS)

Schwetzingen. Julia Nastasi ist Tagesmutter in der schönen Spargelstadt Schwetzingen und sie kennt die Meldungen aus ihrem Umfeld »Seit Wochen schlafe ich nicht mehr, mein Baby schreit und schreit.« Sehr gerne steht sie dann mit Rat und Tat zur Seite – jetzt hat sie den nächsten Schritt getan und einen speziellen Ratgeber verfasst. Die Lösung für geplagte Eltern.Dreimonatskoliken treten bei Babys sehr häufig auf, wobei Jungen und Mädchen gleichermaßen betroffen sind. Oft sind die jungen Eltern mit ihrem ersten Baby ohnehin schon überfordert und haben in den letzten Wochen extrem wenig geschlafen. Nun hört das Baby aber gar nicht mehr auf, zu weinen. Und jeder Erwachsene, der nur einmal eine halbe Stunde lang probiert hat, ein Baby, das sich hysterisch in einen Krampf geschrien hat, zu beruhigen, der weiß, dass ein cholerischer Chef im Geschäft einfacher zu ertragen ist als das eigene kleine Baby, das offensichtlich Schmerzen hat.Leider sind Kinderärzte nur tagsüber und praktisch nie in der Nacht, am Wochenende oder gar am Feiertag verfügbar. Was also tun? In Foren und auf Webseiten nach anderen suchen, die das gleiche Problem haben? Oder auf den Rat von Menschen vertrauen, die sich jeden Tag damit auseinandersetzen? Julia Nastasi hat mit ihren 39 Jahren schon rund 30 Jahre Berufserfahrung als Tagesmutter. Wie das geht? Nun, ihre Mutter hatte ab der frühen Kindheit der Autorin einen Tagesmutterservice und arbeitet heute noch, allerdings inzwischen bei Berlin, als Tagesmutter. Julia hat das Tagesmutter-Gen also quasi direkt in die Wiege gelegt bekommen. Seit 2016 ist sie mit ihrem Mann selbst Tagesmutter und hat im Juli 2017 einen Ratgeber, sowie eine Webseite speziell zum Thema Schreikinder und Dreimonatskoliken auf den Markt gebracht. Das Besondere daran ist, dass die Informationen jederzeit, sogar mitten in der Nacht, heruntergeladen werden können. Hilfe zur Selbsthilfe mit Tipps aus dem Alltag.Weitere Informationen und der Ratgeber sind hier zu finden: https://drei-monats-kolik.de



Bildinformation: Marketing Nastasi 2017