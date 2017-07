Teambuilding und Coaching - beides können nur wenige

(fair-NEWS)

Das Thema Teambuilding ist so beliebt und heiß diskutiert wie nie. Während viele Agenturen Events zum <a title="Teambuilding mit Nachhaltigkeit und Know-How mit b-ceed" href="https://b-ceed.de/teambuilding-ideen/">Teambuilding </a>anbieten und dabei nur die Oberfläche kratzen, geht b-ceed in die Tiefe und schafft ein wirkliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Teambuilding und Coaching lösen in Gemeinschaft Probleme, motivieren Menschen und generieren Erlebnisse.Teambuilding Events mit wirklichem Event-CharakterDamit das Teamwork funktioniert, müssen die einzelnen Teilnehmer erst einmal angesprochen und begeistert werden. B-ceed greift das Thema Indoor und Outdoor auf, setzt auf Kreativität, Strategien und sportliche Aktivität. Sowohl im Stress-Management und als Icebreaker bei neu zusammengestellten Teams ist ein Event mit Erlebnisfaktor hilfreich. Wer für sein Team eine Strategie für die Zukunft entwickeln und das Fundament in der Gegenwart schaffen möchte, ist mit den verschiedenen Teambuilding Events von b-ceed gut beraten.Teamchoachings kommen mit theoretischem und praktischen Teil, beinhalten die Vertiefung von Erlerntem und beinhalten die gemeinsame Reflektion. Es gibt eine enorme Bandbreite an Events, die Teams zusammenschweißen und sich primär auf den Erfolg im Teamwork beziehen. Ob sportlich aktiv bei einer Rallye, in Kombination aus Stress-Management und Teambuilding im Nirgendwo oder bei kreativen Aufgaben wie dem Puzzle, dem Food Workshop oder asiatische Kampfkunst als teamfördernde Maßnahme: b-ceed greift dort an, wo andere Eventagenturen aufgeben und ihr Coaching zum Teambuilding als beendet betrachten.Die Angebote für Indoor und Outdoor Teambuildings können europaweit in Anspruch genommen und beispielsweise auch mit einer Reise - einem Betriebsausflug als Teamevent kombiniert werden. Eines haben alle Events gemeinsam: Sie bereiten Freude, motivieren und erzielen eine Langzeitwirkung. Dieser Effekt basiert auf der Tatsache, dass es sich nicht einfach nur um ein organisiertes Event, sondern um eine Teamveranstaltung mit fundiertem Coaching handelt. Von der Selbstverteidigung über die Erkundung mit sportlichen Spielen in einer Stadt bis hin zum Grill- oder Kochkurs fördern die Events das Teambuilding und sorgen für mehr Zusammenarbeit in der Firma.Probleme lösen. Menschen motivieren. Erlebnisse schaffen.Nach diesem Credo werden alle Events organisiert. Je nach Aufwand und Planung gibt es Events zum Teambuilding, die ab 10, 15 oder 20 Teilnehmern möglich sind. Die Brücke zwischen einem Coaching und einem klassischen Teambuilding Event ist nur schwer zu schlagen. Das gelingt nicht vielen, da diese Kombination Know-how und einer gute Menschenkenntnis wie Führungsqualität und Coaching-Erfahrung bedarf. Innovatives Teambuilding und Spezial-Teamevents zur Konfliktbewältigung sind möglich und werden bundes- wie europaweit organisiert, durchgeführt und betreut.Ob strategische oder sportlich-aktive Teambuildings, durch den Erlebnisfaktor wirkt sich das Event nachhaltig auf die Teamarbeit im Unternehmen aus. Wer motiviert und mit Freude dabei ist, nimmt positive Erlebnisse und die Reflektion des Events mit in die Firma. Praktisch sind Events zum Teambuilding auch bei der Zusammenstellung neuer Teams, in dem Unternehmer auf die Icebreaker Methode vertrauen und ein Event mit Coaching buchen.Bei <a title="Der Experte unter den Eventagenturen für Personalentwicklung und Kommunikation: b-ceed" href="https://b-ceed.de/">b-ceed</a> geht es nicht um die leichte Berührung der Oberfläche, sondern um Tiefgang und Tiefenwirkung. Ziel sind motivierte Teams ohne Konfliktpotenzial und eine nachhaltige Veränderung, die das Betriebsklima und die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens optimiert. Die Konzepte sind individuell - wie die Teilnehmer.



Bildinformation: Teambuilding und Coaching - beides können nur wenige