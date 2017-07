Schlank Mixer – Slimmies sind die neuen Schlankmacher

(fair-NEWS)

Slimmies statt Braten mit Kartoffeln, Soße und Rotkohl – das klingt erstmal ganz schön nach Verzicht. Klar ist: Wer vom Futtern zu dick ist und wirklich abnehmen möchte, der muss an seiner Ernährung unbedingt etwas ändern. Und Slimmies sind dabei nun wirklich keine schlechte Wahl. Sie schmecken richtig lecker, machen schnell und lange anhaltend satt, führen dem Körper wichtige Vital- und Schlankstoffe zu, helfen beim Abnehmen, sorgen für eine knackigere Figur, für schönere Haut, festere Haare und Nägel, machen die Gelenke wieder fitter.Ursachen von ÜbergewichtWenn Sie erfolgreich abnehmen möchten, dann müssen Sie erst einmal wissen, warum Sie zuviele Pfunde mit sich herumtragen. Sind es nur ein paar Pfunde, die sie reduzieren möchten, dann können Sie mit Slimmies recht einfach abnehmen. Slimmies funktionieren ähnlich wie eine Formula-Diät mit speziellen Pulvern. Nur mit dem Unterschied: Slimmies sind wie Smoothies frisch gemixt und kein industriell hergestelltes Pulver zum Auflösen in Flüssigkeit. Slimmies sind etwas Eigenes, ganz nach persönlichem Geschmack und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.Slimmies ersetzen HauptmahlzeitenWer ein paar Pfunde möglichst schnell abnehmen möchte, der ersetzt einfach eine Hauptmahlzeit nach Belieben durch einen Slimmie. Der Slimmie schmeckt gut und macht schön satt. Durch die enthaltenen Wirkstoffe und Schlank-Pusher aktiviert der Slimmie den Stoffwechsel und fördert die Verdauung. Auf diese Weise kann man leicht pro Woche bis zu einem Kilo abnehmen. Alles über die neuen Slimmies, das Slimmie-Schlank-Konzept und viele tolle Rezepte finden Sie im aktuellen Ratgeber SCHLANK MIXER von Vanessa Halen.Weitere Informationen zum Buch SCHLANK MIXER, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagtDer neue Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa HalenISBN 978-3-7412-2820-996 Seiten – 11,95 EuroVerlag:Books on DemandIn de Tarpen 4222848 NorderstedtTelefon: 040-534335-0Rezensionsexemplar: presse@bod.deKontakt und Presseanfragen: vanessa.halen@web.deVanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher:Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)



