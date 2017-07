Mit Condor/Thomas Cook Airlines im Winter 2017/2018 ab Frankfurt und München nach Saint Lucia

Pressemitteilung von Saint Lucia Tourist Board

Vom 9. November 2017 bis 22. März 2018 geht es jeden Donnerstag ab Frankfurt und München via Manchester auf die Karibikinsel

(fair-NEWS) Juli 2017 - Auch im kommenden Winter ist die Karibikinsel Saint Lucia für deutsche Urlauber gut zu erreichen: Ab 9. November 2017 geht es jeden Donnerstag mit Condor/Thomas Cook ab Frankfurt und ab München via Manchester auf die "schöne Helena des Westens".



Die Abflugzeit ab Frankfurt ist um 7.55 Uhr und ab München um 8.40 Uhr, die Ankunft auf dem Flughafen Hewanorra International (UVF) bei Vieux Fort im Süden von Saint Lucia um 16.20 Uhr Ortszeit (Zeitdifferenz im Winter: minus 5 Stunden). Der Rückflug MT2636 startet um 17.20 Uhr ab Saint Lucia, die Landung in Frankfurt bzw. München erfolgt am Folgetag, d.h. freitags, um 15.15 Uhr bzw. 13.30 Uhr.



Winterflugplan: 9. November 2017 bis 22. März 2018

Hinflug ab Frankfurt:LH940 / MT2636 7:55 - 16:20 UVF

Rückflug nach Frankfurt:MT2636 / LH943 17:20 - 15:15+1

Hinflug ab München:LH2500 / MT2636 08:40 - 16:20 UVF

Rückflug nach München:MT2636 / LH2501 17:20 - 13:30+1



Flugbuchungen können in allen Reisebüros sowie im Internet über Juli 2017 - Auch im kommenden Winter ist die Karibikinsel Saint Lucia für deutsche Urlauber gut zu erreichen: Ab 9. November 2017 geht es jeden Donnerstag mit Condor/Thomas Cook ab Frankfurt und ab München via Manchester auf die "schöne Helena des Westens".Die Abflugzeit ab Frankfurt ist um 7.55 Uhr und ab München um 8.40 Uhr, die Ankunft auf dem Flughafen Hewanorra International (UVF) bei Vieux Fort im Süden von Saint Lucia um 16.20 Uhr Ortszeit (Zeitdifferenz im Winter: minus 5 Stunden). Der Rückflug MT2636 startet um 17.20 Uhr ab Saint Lucia, die Landung in Frankfurt bzw. München erfolgt am Folgetag, d.h. freitags, um 15.15 Uhr bzw. 13.30 Uhr.Winterflugplan: 9. November 2017 bis 22. März 2018Hinflug ab Frankfurt:LH940 / MT2636 7:55 - 16:20 UVFRückflug nach Frankfurt:MT2636 / LH943 17:20 - 15:15+1Hinflug ab München:LH2500 / MT2636 08:40 - 16:20 UVFRückflug nach München:MT2636 / LH2501 17:20 - 13:30+1Flugbuchungen können in allen Reisebüros sowie im Internet über www.condor.com getätigt werden.

Bildinformation: Mit Condor/Thomas Cook Airlines im Winter 2017/2018 ab Frankfurt und München nach Saint Lucia

Saint Lucia liegt in der östlichen Karibik und gehört zu den Kleinen Antillen. Sie ist die zweitgrößte der Windward-Inseln und wird aufgrund ihrer landschaftlichen Vielfalt gerne als die "schöne Helena des Westens" bezeichnet. Zu ihren Naturschönheiten zählen die weltberühmten Pitons, zwei Vulkankegel direkt an der Karibischen See und UNESCO-Weltnaturerbe, tropische Regenwälder, heiße Schwefelquellen, Wasserfälle und einer der weltweit wenigen "Drive-in"-Vulkane. Auf dem quirligen Marktplatz der Inselhauptstadt Castries, in den ruhigen Fischerdörfchen entlang der Küste und beim jährlich stattfinden Jazzfestival lässt sich karibische Kultur live erleben. Zudem verfügt Saint Lucia über eine sehr gute touristische Infrastruktur mit Fünf-Sterne-Hotels, All-Inclusive Resorts und charmanten, individuell gestalteten Gästehäusern. Umfangreiche Aktivitäten in den Bereichen Sport, Wellness und Kultur ergänzen das vielfältige Angebot.

«Mit Condor/Thomas Cook Airlines im Winter 2017/2018 ab Frankfurt und München nach Saint Lucia»

Kälberstücksweg 5961350 Bad HomburgDeutschlandTelefon: 06172-499 41 38Antje RudhartSLTB - Press Office GermanyProfessorenweg 935394 Gießenp.schildbach@saint-lucia.org0641-943184Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung