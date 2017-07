Sommeroffensive für gesundes Mittagessen in Kita und Schule

(fair-NEWS)

(hob) In diesen Tagen beginnen überall in Deutschland die Sommerferien. Endlich einmal Zeit, um sich Gedanken zur Ernährung unserer Kinder und Jugendlichen in Tagesstätten und Ganztagsschulen zu machen. In vielen Einrichtungen lässt die Mittagsverpflegung sehr zu wünschen übrig. Das muss sich ändern. „Vital-ABC-Kids“ sorgt dafür, dass gesundes, vollwertiges und leckeres Mittagessen ohne Geschmacksverstärker, Farbstoffe oder künstliche Aromen zubereitet wird.Es ist unsere gesellschaftspolitische Pflicht, auf die Ernährung unserer Kinder zu achten. Diese Verantwortung ragt deutlich über den Familienbund hinaus. Vor allem Kinder und Jugendliche, die eine gesunde Ernährung von Zuhause nicht kennen, haben in Kitas oder Schulen die Chance, appetitlich zubereitetes Mittagessen mit ausgewogenen, frischen Zutaten zu probieren. Das ist ein essentiell wichtiger Baustein in der modernen Ernährungsbildung. Aber wie setzt man dieses Vorhaben in die Tat um?Die Lösung hat ABConcepts mit „Vital-ABC-Kids“ auf den Markt gebracht. Das von dem Ratinger Beratungsunternehmen erarbeitete Ernährungskonzept, das sich an den Qualitätskriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) orientiert, rückt die speziellen Ernährungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in den Fokus. „Wir sollten unserem Nachwuchs mindestens eine warme Mahlzeit am Tag gönnen“, fordert ABConcepts-Ernährungsexpertin Catrin Schulze. „Ernährungsphysiologisch optimal wäre es, wenn dies in der Mittagszeit geschehen würde. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung regt in erster Linie die Lern- und Denkprozesse der Kinder und Jugendlichen an. Dafür sorgen viel frisches Gemüse, Salat und Kräuter. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die frische und vor allem nährstoffschonende Zubereitung des Mittagessens. Auf jeden Fall müssen lange Standzeiten vermieden werden. Mit ‚Vital-ABC-Kids’ machen wir den Kids Lust auf Neues und bieten gesunde, schmackhafte Alternativen zu Pizza, Currywurst, Pommes oder Hamburger.“Bei Vital-ABC-Kids handelt es sich um eine eingetragene Marke der ABConcepts Verpflegungsmanagement mit System GmbH in Ratingen. In einem Handbuch haben die Ernährungsexperten eine Vielzahl an gesunden und leckeren Rezepten für Kinder zusammengetragen. Kunden werden mit umfangreichem Werbematerial wie Banner, Flyer, Poster und Tischaufsteller unterstützt. Bei der Umsetzung von Vital-ABC-Kids werden sie vor Ort individuell und kompetent begleitet. Darüber hinaus sind verschiedene Aktionen rund um die gesunde Ernährung geplant. Interessierte Kindertagesstätten und Schulen können sich zwecks weiterer Informationen und der Erstellung eines Angebotes direkt an ABConcepts wenden.



Bildinformation: Catrin Schulze fordert gesundes Mittagessen in Kita und Schule © Holger Bernert