Kreative Kooperation setzt neue Maßstäbe für exklusive Events

Exklusive Events und Premium Catering für Berlin, Potsdam und ganz Deutschland.Es erscheint zwangsläufig, dass sich im wunderschönen Werder/Havel, einem traumhaften Erholungsort unweit Berlins, die ambitionierten Gründer einfach über den Weg laufen mussten. Der eine ist angetreten, seine Kunden mit Premium Events & außergewöhnlichem Catering in Prickel-Laune zu versetzen, der andere erweckte vor einem Jahr ein verschlafenes Restaurant auf der Insel Werder zu neuem Leben. Anja Dorenburg von "dorenburg | event & catering" und Patrick Schwatke, Inhaber vom Restaurant "Alte Überfahrt" haben sich zu einer exklusiven Kooperation entschlossen, um gemeinsam mit Ihren Kunden in Berlin und Umgebung außergewöhnliche Events & erlesenste Küche erleben zu können.Bereits zum vierten Mal kümmert sich das Team vom dorenburg | event & catering um die gastronomische Betreuung der internationalen Mercedes Benz FashionWeek und bereits zum zweiten Mal mit dem eingespielten Team der "Alte Überfahrt". Nicht nur hier spielen beide ihre Stärken aus: dorenburg event & catering ist für die perfekte Organisation und die kreative Umsetzung von High End Veranstaltungen verantwortlich, während Patrick Schwatke überraschende Gaumenmomente kreiert. Die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit bei der FashionWeek fließen auch in andere Projekte ein. Davon können Unternehmen und Privatpersonen aus Berlin und der ganzen Region profitieren.Das Konzept: Premium-Events und exklusive Küche an besonderen Orten zu einen unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen, geht nicht nur in Berlin auf! Wer etwas ganz besonderes sucht, ist bei dem eingespielten Team genau richtig.Kurzbeschreibung der Unternehmen:dorenburg event & catering GmbHSeestraße 3b14542 Werder/Havel<a href="www.dorenburg-event.de">Website von dorenburg | event & catering </a>Das Berliner Startup-Team um die Gründer Anja Dorenburg und Lars Lehmann ist Spezialist für Premium-Events, Tagungen, Workshops und Kongresse. dorenburg | event & catering steht für besondere Momente und spannende kulinarische Erlebnisse.Restaurant " Alte Überfahrt"Fischerstraße 48b14542 Werder/HavelPatrick Schwatke: Nach 5 Jahren "Kochzimmer" in Beelitz, in dem er zusammen mit Jörg Frankenhäuser gerade seinen ersten Michelin-Stern erkochte, betreibt er seit einem Jahr die "Alte Überfahrt" auf der Insel in Werder (Havel) und setzt neue Maßstäbe.



Bildinformation: Premium Events, #bydorenburg