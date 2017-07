(fair-NEWS)

Weckruf für die Seele"Erkennt ihr, wie wundervoll euer Leben ist? Erkennt ihr, wie wundervoll all die kleinen Zahnräder ineinander greifen, um euch zu eurem Ziel zu bringen, dem Wunsch eurer Seele nach der Rückkehr in das Miteinander?"Nach einem Schicksalsschlag erlebte Autor Martin Glaser eine Art "Erwachen" und möchte nun aktiv zum Wandel auf dieser Erde beitragen. Seine Bücher sollen die Leserinnen und Leser daran erinnern, dass sie mehr sind, als ihre Augen für ge-wöhnlich sehen oder ihre Ohren hören können.Zurück nach Atlantis enthält konkrete Vorschläge sowohl für die notwendigen persönlichen Entwicklungen in der heutigen Zeit als auch zum zu entfaltenden globalen Verhalten, die ein jeder leicht in seinen Alltag integrieren kann. Wer das Potential der Schöpferkraft in Liebe in sich erkennt, kann daran mitwirken, diese Erde zu einem wahrhaft paradiesi-schen Ort machen.Wer sich für Medialität und Channelings (geistige Botschaften) interessiert, wird das Buch zu schätzen wissen. Es stellt den damaligen Untergang von Atlantis dem heutigen Aufstieg der Erde (Umkehrung des Unterganges) parallel. Sein Schwerpunkt liegt auf den Veränderungen, die jetzt erforderlich sind, um den Wandel in eine neue Zeit einzuleiten.Über den AutorDer Fachinformatiker und Trainer Martin Glaser ist im Jahr 1982 geboren und war 5 Jahre lang bei der Bundeswehr (Laufbahn der Offiziere, Luftwaffe, letzter Dienstgrad Leutnant). Nach einem schmerzhaften Ereignis im Jahr 2009 begab er sich auf den Weg der bewussten Entfaltung seines Seins. Er beschäftigte sich fortan mit Fragen wie: Was hat es mit diesem Leben auf sich? Wer oder was sind wir wirklich? Was ist der Ursprung unserer Existenz? Nach seiner persönlichen Weiterentwicklung in vielen spirituellen Bereichen entschloss er sich, dem Ruf seiner Seele zu folgen und aktiv daran mitzuwirken, diese Erde zu einem lichtvolleren Ort zu machen.Hardcover978-3-96051-785-616,99 EuroPaperback978-3-96051-784-99,99 Euroe-Book978-3-96051-786-36,99 Euro



Bildinformation: Cover