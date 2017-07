Der Texterclub zieht Halbjahresbilanz

(fair-NEWS)

Augsburg, 19.07.2017. Ob man es glauben mag oder nicht: Das Jahr ist schon wieder halb vorbei! Viele sind unterwegs in die wohlverdienten Sommerferien, einige sind sogar schon wieder davon zurückgekehrt. Da wird es Zeit für eine Bilanz von Texterclub ( www.texterclub.de ) und SGV Verlag.Texten fürs Internet: Mit Durchschnittsnote 1,4 sehr beliebtDie Texterclub-Seminare erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Gerade deshalb gibt es seit diesem Jahr auch wieder ein neues Thema: Texten fürs Internet. Das praxisnahe Seminar von und mit Rohita Bruckmann ist erfolgreich angelaufen und wird gerne gebucht. Auch im Dezember besteht noch eine Möglichkeit für Texter, „onlinetextisch“ zu lernen. Infos und Termine zu diesem und weiteren Seminaren gibt es unter www.texterclub.de/seminare Seminar Highlight in Augsburg: 34 Stockwerke über dem BodenEbenfalls neu in diesem Jahr: Augsburg als besondere Seminarstadt. Auf der Spitze des Hotelturms, mit einem atemberaubenden Blick über Augsburg, haben sich im Mai wieder viele Laien-Texter und Fortgeschrittene von Stefan Gottschling textsicher ausbilden lassen. Aufgrund des großen Erfolgs werden die Texterseminare auch 2018 wieder im Hotelturm stattfinden.Der große Texterclub-Umzug im Juni: Endlich mehr Platz!Und noch eine große Neuerung hat das Jahr 2017 mit sich gebracht: Der Texterclub ist vom kleinen Büro in der Waldfriedenstraße weggezogen. Das neue Domizil: Ein großflächiges Büro mit jeder Menge Platz und einem eigenen Seminarraum! Dank vieler fleißiger Hände war das Ein- und Auspacken der Kisten auch ruckzuck erledigt.CO-REACH 2017: Stefan Gottschling fühlt die Speakers AreaEin weiteres Event Ende Juni: Die diesjährige CO-REACH. Mit seinem Vortrag über die Steigerung der Klickraten lockte Stefan Gottschling dort wieder über hundert Zuschauer in die Speakers Area. An Tag zwei machte er außerdem viele Texter textsicher in E-Mail-Marketing und Print. Zusätzlich stand an beiden Tagen die Texterclub-Redaktion am Messestand zahlreichen Besuchern Rede und Antwort.



Bildinformation: Ein Teil des Texterclub-Teams. Foto: Julia Höß