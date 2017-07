Highspeed-Internet für Schkopau: Breitbandnetz in Betrieb

(fair-NEWS)

Merseburg/Schkopau – Mit einem symbolischen Knopfdruck durch Bürgermeister Andrej Haufe und Guido Langer, Geschäftsführer der Stadtwerke Merseburg, wird der Ortsteil Schkopau Anfang August an das leistungsstarke Breitbandnetz der Stadtwerke Merseburg angeschlossen.Daten austauschen, Telefonate führen, Musik herunterladen, Videos anschauen: Diese und andere Anwendungen eines modernen Internetanschlusses sind in Schkopau ab Mitte August verfügbar. Rund 900 Haushalte können künftig mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde durch das Internet surfen.Ambitionierte Ziele eingehalten„Unser Ziel war es, den Ausbau innerhalb weniger Monate umzusetzen. Das ist uns dank des tatkräftigen Einsatzes unserer Mitarbeiter und der Zusammenarbeit mit erfahrenen regionalen Partnern gelungen“, freut sich Guido Langer. In den Ausbau investierten die Stadtwerke Merseburg rund 600 000 Euro.Insgesamt wurden in Schkopau zwei Kilometer Glasfaser- und 600 Meter Kupferkabel verlegt. Zudem wurden sieben Kabelverzweiger angeschlossen und drei Multifunktionsgehäuse errichtet.Bürgermeister Andrej Haufe bezeichnete die Inbetriebnahme als „wichtigen Tag für Schkopau“. Schnelles Internet sei heute genauso wichtig wie Strom, Gas und Wasser. „Ich freue mich sehr über das Engagement der Stadtwerke und bin überzeugt: Das Breitbandnetz wird unsere Gemeinde als Wohn- und Unternehmensstandort noch attraktiver machen.“„MER.Surf & Fon“, das Produkt der Stadtwerke Merseburg für Internet und Telefonie, gibt es in vier Varianten. Alle vier beinhalten eine Datenflatrate sowie eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz.Welche der vier Tarifprodukte in dem jeweiligen Haushalt zur Verfügung steht, erfahren Interessenten auf der Website der Stadtwerke Merseburg (siehe Link unten). Dort kann man sich außerdem über die Details zu den einzelnen Produkten informieren und bequem das Auftragsformular zum Vertragsabschluss ausfüllen. Ein umfassendes Beratungsangebot zum schnellen Internet erwartet die Kunden zudem im Kundenzentrum in der Großen Ritterstraße 9 in Merseburg.Interessant für Geschäftskunden: Mit einem direkten Anschluss an das Glasfasernetz der Stadtwerke Merseburg ist es möglich, noch schnellere Übertragungsraten – bis zu 1 000 Mbit/s – zu erreichen.Link: www.stadtwerke-merseburg.de/internet