High Heels, sind Gift für Venen - Natürliche BioFlavonoide können Beinvenen schützen und stärken

Jetzt in der warmen Jahreszeit will Frau natürlich auch mehr Bein zeigen. Manchmal auch mit schönen Schuhen und besonders hohen Absätzen. High Heels eben. Allerdings bergen hohe Absätze auch Gefahren für Venen und schöne Beine, wie Wissenschaftler herausgefunden haben. Deshalb sollten Frauen, die hohe Absätze tragen, ihre belasteten Venen stärken, um der Entwicklung von Krampfadern entgegen wirken zu können. Die Natur bietet aus ihrem breiten Spektrum an sekundären Pflanzenstoffen Möglichkeiten, die Venen zu stärken. Mikronisierte BioFlavonoide aus der Zitrone wie in VasoVitum Tabletten gehören dazu.Das Laufen mit hohen Absätzen ist eine Kunst. Viele Männer bewundern die Frauen wegen der Fähigkeit High Heels sicher zu beherrschen. Allerdings sind hohe Absätze, egal ob Stiletto oder Plateau nicht gut für die Beinvenen. Brasilianische Forscher haben das genau vermessen. Sie stellten fest, dass bereits jeder Zentimeter Absatz zu einer Verschlechterung der Venenfunktion führen kann. Gesundheitliche Beeinträchtigungen drohen bei Absatzhöhen ab etwa 4-5cm. Die Forscher nehmen an, dass das Abdrücken der Venen im Bereich der von Hacke und Ferse für die Beeinträchtigung der Venenfunktion durch hohe Absätze verantwortlich ist. Frauen, die gerne High Heels tragen wird deshalb geraten, ihren Beinen Erholungspausen zu gewähren und die Venen mit pflanzlichen Mitteln zu stärken. Dafür kommen sekundäre Pflanzenstoffe aus der Zitrone in Betracht. Die Zitrone enthält viele Naturstoffe, die uns Menschen nützlich sein können, nicht nur das allseits bekannte Vitamin C. Sie enthalten auch die BioFlavonoide. Das sind bioaktive sekundäre Pflanzenstoffe aus der Zitronenschale, die sich bei Venenerkrankungen wie schweren Beinen, Krampfadern und Besenreisern seit Jahren bewährt haben. Diese BioFlavonoide mit den Namen Diosmin und Hesperidin stabilisieren die Venenwand und tragen somit dazu bei, die lästigen und schmerzhaften Symptome einer Venenschwäche zu mildern. Die positiven Erfahrungen vieler Betroffener mit Tabletten, die diese beiden Zitrusflavonoide enthalten, sind durch gezielte wissenschaftliche Studien bestätigt worden. Aber mehr noch. Die BioFlavonoide aus der Zitrone können nicht nur bei bereits vorhandenen Krampfadern die Symptome lindern, sie können auch das Fortschreiten der Venenschwäche aufhalten und könnten somit für die Vorbeugung von Venenerkrankungen geeignet sein. Dies ist die gute Nachricht für Fans von High Heels. Dies bedeutet für Träger von hohen Absätzen, dass die BioFlavonoide so früh wie möglich angewandt werden sollten, um den Verlauf einer durch hohe Absätze verursachten Venenschwäche noch günstig beeinflussen zu können. In Deutschland sind die zur Wirkverbesserung speziell mikronisierten BioFlavonoide Diosmin und Hesperidin als Vasovitum Tabletten im Handel. Vasovitum ist eine ergänzend bilanzierte Diät zur diätetischen Behandlung von chronischer Venenschwäche. Es enthält, jeweils mikronisiert, 450mg Diosmin und 50mg Hesperidin pro Tablette. Nur eine Tablette täglich reicht im Allgemeinen aus, um über längere Zeit angewandt, Betroffenen mit Venenschwäche zu helfen. VasoVitum Tabletten gibt es in der Monatspackung und in den günstigen 3- und 6-Monatspackungen. Es kann direkt bei der Firma immer versandkostenfrei oder bequem über www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 bestellt werden. Auch in Apotheken und Internetapotheken ist es verfügbar.Quelle: Tedeschi Filho W, et al. J Vasc Surg. 2012 Apr 5. [Epub ahead of print]; Perrin M, Ramelet AA.; Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011 Jan;41(1):117-25. Epub 2010 Dec 3. Review.



Bildinformation: High Heels, sind Gift für Venen - Natürliche BioFlavonoide können Beinvenen schützen und stärken