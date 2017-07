DIM baut SEO Beratung aus!

(fair-NEWS)

Das Deutsche Institut für Marketing (DIM) baut sein Leistungsportfolio im Bereich SEO-Beratung weiter aus. Seit 12 Jahre bietet das Deutsche Institut für Marketing Dienstleistungen im Bereich Online Marketing an. Suchmaschinenoptimierung ist ein wesentlicher Baustein im Digitalen Marketing, um mehr Sichtbarkeit und mehr Interaktion zu erzielen, und gerade im B2B-Bereich auch mehr Transaktionen, also Abschlüsse, zu generieren.Die Anforderungen an moderne Webseiten gehen über die klassischen Denkmuster und Ansätze mittlerweile deutlich hinaus. War früher eine Webseite eine Visitekarte oder ein digitaler Prospekt, so ist eine Webseite heute eine Verlängerung der Leistungen eines Unternehmens in die Digitale Welt.Mit SEO-Maßnahmen können vertriebliche Maßnahmen und Marketingaktivitäten kombiniert und logisch verknüpft werden. Mehr Sichtbarkeit bei den richtigen Keywörtern führt zu mehr Traffic und Interaktionen auf der Seite. Durch den Einsatz der richtigen Tools lassen sich so neue Leads für den Vertrieb generieren. SEO ist beim Deutschen Institut für Marketing ein essenzieller Bestandteil des Konzeptes Akquise 4.0. Mithilfe des DIM Marketing Canvas und des DIM Campaign Template lassen sich erfolgreiche und effiziente Marketing- und Vertriebskampagnen unter Berücksichtigung von SEO-Maßnahmen strukturieren.Prof. Dr. Michael Bernecker, GF des Deutschen Institut für Marketing:"Die Entwicklungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass SEO-Maßnahmen nicht mehr isoliert stattfinden, sondern in professionelle Marketing- und Vertriebprozesse integriert werden. SEO hat sich dem Marketing angenähert!"Das DIM bietet SEO-Beratung als telefonische Beratung, Expertenberatung vor Ort oder auch als SEO-Audit an.Weitere Informationen finden Sie hier: <a href="https://www.marketinginstitut.biz/blog/seo-beratung/">https://www.marketinginstitut.biz/blog/seo-beratung/</a>



