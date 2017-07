Individuell bedruckte Bio Coffee to go Becher ohne lange Importwartezeiten

(fair-NEWS)

Der Kaffee zum Mitnehmen, besser bekannt als Coffee to go, ist ein Trend, den man sich hierzulande gar nicht mehr wegdenken möchte. In einer kaffeeliebenden Welt ist es einfach zu verlockend, unterwegs an Tankstellen, Bistros, in Fastfood Restaurants, Cafés, Bäckereien, usw. schnell und einfach auf die verschiedensten Kaffeespezialitäten zugreifen zu können, ohne diese auch vor Ort, und meist sehr heiß, in sich hineinzwingen zu müssen.Aktuell führt die damit einhergehende Müllproblematik dazu, dass man sich mit dem Thema der Einweg Kaffeebecher auseinandersetzt, aber letztlich macht der "To Go" Gedanke den Hartpapierbecher in unserer immer mobiler werdenden Gesellschaft in der Breite nahezu unersetzlich.Nun bedeutet dies jedoch nicht, dass man sich mit der Problematik einfach so abfinden muss, im Gegenteil, denn die Anbieter für Serviceverpackungen und Einweglösungen in der Gastronomie, Hotellerie und dem Lebensmittelhandel wie die Pro DP Verpackungen aus Mitteldeutschland arbeiten stetig daran, umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen EInwegverpackungen anzubieten.Dies gilt natürlich auch für die allseits beliebten, und im Verkauf der Kaffeespezialitäten obligatorischen Coffee to go Becher aus Hartpapier. Ursprünglich wurden die Kaffeebecher zur Sicherstellung der Lebensmitteltauglichkeit und Dichtigkeit auf der Innenseite mit einer dünnen Kunststoffschicht bezogen, welche natürlich das Hauptproblem bei der Umweltverträglichkeit darstellte. Mittlerweile bietet der Markt jedoch Bio Kunststoffe wie z.B. das milchsäurebasierende PLA, welche den herkömmlichen Kunststoffen in ihren Eigenschaften sehr ähnlich sind.Die Pro DP Verpackungen hat die Zeichen der Zeit erkannt, und bietet in ihrem Sortiment auf dem eigens geschaffenen Produktportal Pack4Food24.de eine immer größere Zahl an <a href="https://www.pack4food24.de/Artikel-B/Bio-Kaffee">Varianten umweltverträglicher Bio Kaffeebecher</a>. Wie die bisher bekannten Coffee to go Becher auch, sind die umweltfreundlichen Coffeecups ebenfalls als einwandige, doppelwandige oder hochwertige Riffelbecher erhältlich. Ein Markenzeichen der Pro DP Verpackungen, nicht nur bei den EInwegbechern, sondern generell im gesamten Sortiment rund um praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, innovative Tischprodukte und professionelle Hygienelösungen, ist die breite Auswahl verschiedenser Größen, Varianten und Designs.Auch bei den Bio Coffee to go Bechern können die Kunden aus verschiedenen Neutralmotiven wählen, ein Highlight bleibt letztlich dennoch der <a href="https://www.pro-dp-verpackungen.de/druckartikel-bedruckbare-verpackungen/">individuell bedruckte Kaffeebecher</a> mit dem eigenen Logo, einer Werbebotschaft, oder einem umfassenden Unternehmensdesign.Die Pro DP Verpackungen bietet ihren Kunden natürlich den professionellen Service des individuellen Bedruckens von Coffee to go Bechern an, und betreut diese dabei von der Designfindung, über die Produktion, bis hin zur Auslieferung, Einlagerung oder Verteilung an Partner, Filialen oder Franchisenehmer.Bei Pro DP Verpackungen werden auch die Bio Kaffeebecher professionell und direkt im Herstellungsprozess bedruckt, was zwar höhere Auflagen als bei nachträglichen Druckverfahren wie dem Stempel- oder Tampondruck erfordert, dies aber mit deutlich geringeren Stückpreisen mehr als ausgleicht. Die meisten Anbieter von bedruckten Coffee to go Bechern greifen auf Produktionsstätten in Fernost zu, was zu Lieferzeiten bis zu 4 Monaten führt, und auch die Pro DP Verpackungen bietet den Service dieser günstigen Fertigung. Ein unschlagbarer Vorteil des Verpackungsprofis aus Ronneburg bei Gera in Thüringen ist jedoch die Möglichkeit, einen <a href="https://www.pack4food24.de/Individueller-Druck">individuellen Kundendruck auf umweltfreundlichen Bio Kaffeebechern</a> auch innerhalb von 4 bis 6 Wochen realisieren zu können, und das "Made in Germany". Somit sind gerade kurzfristige Aktionen und Marketingmaßnahmen in deutlich kürzerer und überschaubarerer Zeit umsetzbar.



Bildinformation: Bio Kaffeebecher bei Pro DP Verpackungen