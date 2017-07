Neue E-Bike Falträder 20-Zoll AsVIVA B13 jetzt in drei Varianten erhältlich

(fair-NEWS)

Dormagen, 20. Juli 2017 – Passend zum Sommer und Ferienbeginn schaltet AsVIVA bei seinen E-Bikes einen Gang höher: das neue B13 E-Bike Faltrad mit Easy Klappfunktion ist ab sofort in gleich drei Farbvarianten (Weiß, Silber und Matt Schwarz) im Online Shop www.asvia.de erhältlich. Schnell und bequem mal eben und ohne Parkplatzprobleme durch die City zischen? Oder doch mal schnell ins Grüne? Mit dem neuen E-Bike AsVIVA B13 ist das auch bei steilen Strecken kein Problem.Der Nachfolger des mehrfach prämierten B12 E-Bike Faltrads legt noch mal einen Zahn zu. Mit dem leistungsstarken 250 Watt Motor und einem stärkeren 36V 13AH Marken-Akku können zwei Unterstützungs-Modi genutzt werden: die normale Tret-Unterstützung und eine Anfahrtshilfe ganz ohne eigenen Kraftaufwand mit einer Geschwindigkeit bis 6km/h genutzt werden. Die Steuerung erfolgt über das integrierte LCD-Tacho am Lenker.Der Clou des AsVIVA E-Bike ist aber die Easy Klapp-Funktion: mittels einer einfachen Hebelfunktion in der Mitte des E-Bike Faltrads und versenkbaren Komponenten kann das B13 mit wenigen Griffen auf Taschenformat zusammengeklappt werden. Der einfache Transport in Auto, Zug, Wohnwagen oder Bus sowie eine platzsparende Verstauung im Büro oder Flur sind so gesichert. Und in weniger als zwei Minuten kann das Klapp E-Bike wieder startklar gemacht werden.Das Elektrofahrrad AsVIVA B13 ist weiterhin mit einer SIS Shimano RevoShift 7 Gang Schaltung, einem Komfort-Sattel, einer Zoom Alu Federgabel, Scheibenbremsen am Vorder- und Hinterrad, Aluminium Rahmen, einer gefederten Alu Sattelstange und einer LED Beleuchtung für vorne und hinten ausgestattet.AsVIVA ist seit über 13 Jahren der erfolgreiche Fitnessgeräte- und E-Bike-Hersteller aus Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dormagen und internationalem Vertrieb sowie einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten vom Crosstrainer bis zur Kraftstation. In den letzten Jahren hat sich das Geschäft von AsVIVA erfolgreich auch auf weitere Bereiche wie Vibrationsplatten und jetzt „Haus und Garten“ erweitert.LinksE-Bikes von AsVIVA: https://www.asviva.de/e-bikes/Shop: https://www.asviva.deAsVIVA PressekontaktKay PinnoKohnacker 9a41542 Dormagenmarketing-management@asviva.deTel. +49 (0) 2133 - 936 750 7



Bildinformation: Neue E-Bike Falträder 20-Zoll AsVIVA B13 jetzt in drei Varianten erhältlich