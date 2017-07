(fair-NEWS)

Lloyd´s Register Deutschland (LRQA) dieses Jahr auf der IAA Frankfurt vertreten.Datum: Donnerstag, 8. Juni 2017Lloyd´s Register Deutschland (LRQA) wird dieses Jahr im Rahmen eines Gemeinschaftsauftritts des RAI (Dutch Automotive Industry Club) im Bereich B2B der IAA in Frankfurt vertreten sein.Lloyd´s Register Deutschland wird sein Leistungsspektrum aus den Bereichen Managementsystem-Zertifizierung, Training und Business Improvement Services vorstellen. Besucher aus allen Bereichen der Automotive-Industrie sind willkommen. Lloyd's Register wird ebenfalls auf New Mobility World vertreten sein. New Mobility World ist die B2B Veranstaltung zur Zukunft der Mobilität auf der IAA 2017. Hier treffen sich Disruptoren, Innovatoren und Vertreter aus Politik und Wirtschaft, um die Zukunft der Mobilität branchenübergreifend zu gestalten. Gesprächstermine mit LRQA können hier vereinbart werden: www.lrqa.de/kontakt-und-info/anfrage-an-lrqa.aspx Die 67. IAA Pkw findet in der Zeit vom 14. bis 24 September 2017 in Frankfurt am Main statt. Bis jetzt haben sich laut VDA über 50 Pkw-Marken angemeldet. Davor sind die Pressetage am 12. und 13. September. Der 14. und 15. September sind ausschließlich für Fachbesucher geöffnet, ab Samstag dem 16. September ist die IAA für das breite Publikum zugänglich und täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.Weitere Informationen erhalten Sie unter Lloyd´s Register Deutschland GmbH, Adolf-Grimme-Allee 3, 50829 Köln, Carl.Ebelshaeuser@lrqa.com, +49 (0)221 96757700



Bildinformation: www.lrqa.de