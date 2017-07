Aktien und Gold in Balance mit Anlagestrategien von Vienna Life

(fair-NEWS)

Der Goldkurs beeinflusst die Entwicklung des Aktienmarkts und umgekehrt. Dieser Zusammenhang ließ sich in den letzten Jahren immer wieder feststellen. In ein stabiles Portfolio gehören daher Aktien, ebenso wie Gold – Vienna Life setzt auf Balance bei Anlagestrategien, was Kunden zugutekommt.Diversifikation ist das Schlüsselwort, wenn es darum geht, ein stabiles und rentierliches Portfolio zu entwickeln, das sich auch langfristig lohnt. Insbesondere Gold sollte nach Ansicht von Finanzmarktexperten Teil einer durchdachten Strategie sein – denn es eignet sich perfekt, um etwaige Schwankungen am Aktienmarkt auszugleichen. Mit der Vermögensbildungs-Police von Vienna Life können Anleger gleichermaßen auf ETFs und Aktien wie auch auf Edelmetalle in Form des GoldInvest Plus Fonds sowie des Silver Plus Fonds setzen.Ein Blick auf die vergangenen knapp 50 Jahre zeigt, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Goldkurs und Aktienmarkt besteht. So verzeichnete der Goldpreis zwischen 1971 und 1980 ein großes Plus von 40 auf über 800 US-Dollar, während der Aktienmarkt zur gleichen Zeit merklich einbrach. Ähnliche Entwicklungen zeichneten sich auch in den Folgejahren ab.Vienna Life gibt Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio so auszubalancieren, dass es sowohl für renditeorientierte als auch für defensivere Anlegerprofil geeignet ist. Durch die Kombination aus Edelmetallfonds, Aktien und weiteren Assetklassen schafft das Unternehmen Investitionsstrategien, die sich langfristig bewähren. Dieses Argument ist insbesondere für Anleger bedeutend, die primär Geld für ihre Altersvorsorge investieren möchten, um Vermögen für den Ruhestand aufzubauen. Denn hier kommt es nicht allein auf die hohe Rendite an, sondern vor allem darauf, dass das Kapital sich vermehrt und gleichzeitig sicher angelegt ist. Vienna Life legt in persönlichen Gesprächen Wert darauf, herauszufinden, welche Ziele der Kunde verfolgt und welche Anlagestrategie sich am besten eignet. Auf dieser Grundlage lässt sich wirksamer Vermögensaufbau betreiben, der auch für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt ist.Weitere Informationen gibt es unter www.viennalife.de Informationsvideos: Vienna Life YouTube Channel



Bildinformation: Vienna Life Lebensversicherung Logo