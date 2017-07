Mobiler Retro-Lautsprecher mit Bluetooth 4.1, AUX-Eingang und 40 Watt Leistung

(fair-NEWS)

Musikgenuss im Look der 70er: Dieser <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1262-bluetooth-lautsprecherboxen-audio-adapter-bluetooth-lautsprecher-bt-aktivlautsprecher-boxen-soundbars-speaker-subwoofer.shtml">Lautsprecher</a> von <a href="https://www.pearl.ch/ch-ar-2-2.shtml">auvisio</a> im klassischen Gitarrenverstärker-Aussehen verfügt über ein topmodernes Innenleben. So hört man seine Lieblings-Hits in bester digitaler Audioqualität!Musik und Telefonie ohne Kabel: Die Lieblings-Songs streamst man einfach per Bluetooth von Smartphone und Tablet-PC. Und bei eingehenden Anrufen lässt sich der Lautsprecher zum Freisprechen nutzen.Übertragung auch per Kabel: Per Klinken-Eingang kann man beispielsweise MP3- und Mediaplayer verbinden, die die kabellose Übertragung nicht unterstützen.Sound nach eigenem Geschmack: Per Drehregler passt man Höhen und Bässe den eigenen Vorlieben an. Rock-Musik klingt so noch rockiger. Und Stimmen kommen noch mehr zur Geltung.Gute Unterhaltung überall: egal ob beim Camping, am Baggersee oder beim Picknick im Stadtgarten. Der starke Akku unterhält bis zu 5 Stunden lang mit der Wunschmusik!- Retro-Lautsprecher MSS-450.rtro mit Akkubetrieb- Bester Klang für zu Hause und unterwegs- Edles Design im klassischen Stil der 70er: Gehäuse im Holz- und Leder-Look mit Metall-Applikationen- Bluetooth 4.1 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis 10 m Reichweite- AUX-Eingang: zum Verbinden mit MP3-Player, Hi-Fi-Anlage u.v.m. per 3,5-mm-Klinkenkabel- Ausgangsleistung (RMS): 2x 10 Watt, Musik-Spitzenleistung: 40 Watt- Individuelle Sound-Anpassung: je ein Drehregler für Lautstärke, Höhen und Bässe- Ein/Aus-Kippschalter- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.600 mAh für bis zu 5 Stunden Musik oder 230-V-Netzteil (Kabellänge: 140 cm)- Masse: 32,3 x 18,7 x 14 cm, Gewicht: ca. 1,9 kg- Lautsprecher inklusive Netzteil, 3,5-mm-Klinkenkabel (80 cm) und deutscher AnleitungPreis: CHF 66.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 134.95Bestell-Nr. ZX1647Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-ZX1647-1262.shtml?vid=016">Retro-Lautsprecher mit Bluetooth 4.1, AUX-Eingang und 40 Watt Leistung</a>



Bildinformation: Fender-Alternative günstig: Mobiler Retro-Lautsprecher mit Bluetooth 4.1 und AUX-Eingang