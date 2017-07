Aktive Design-Zimmerantenne für DVB-T/T2 und DAB/DAB+ mit 47 dB und LTE-Filter

Die volle HD-Programmvielfalt dank DVB-T2 geniessen! Die <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1203-dvb-t-receiver-zimmerantennen-aussenantennen-signalverstaerker-dvbt-antennen.shtml">Antenne</a> von <a href="www.auvisio.ch/">auvisio</a> verstärkt Signale um bis zu 47 dB. So holt sie auch bei schwachem Zimmerempfang das Beste aus Bild und Ton.Auch für Digitalradio-Empfang: Mit dem unterstützten extraweiten Frequenzbereich der Antenne hört man sogar seine Lieblings-Sender per DAB+ in bester Qualität.Störungsfrei: Dank LTE-Filter verstärkt die Antenne nur die Sender-Signale. Und man geniesst TV und Radio klar und deutlich!- Aktive Flach-Antenne für DVB-T/T2-Fernsehempfang- Unterstützt den Empfang von HDTV- Empfängt auch digitale und analoge Radiosender per DAB/DAB+ und UKW- Grosse Frequenzabdeckung: VHF 47 - 230 MHz, UHF 470 - 790 MHz- Exzellente Signal-Verstärkungsleistung: bis zu 47 dB- Signal-Verstärker mit integriertem LTE-Filter: minimiert Störsignale durch Mobilfunk- Anschluss: Koax-Stecker, Impedanz: 75 Ohm- Stromversorgung Verstärker: 12 V per 230-V-Netzteil (Eurostecker, Kabellänge: 180 cm)- Masse Antenne: 285 x 135 x 17 mm, Höhe mit Standfuss: 15 cm, Kabellänge: 180 cm- Masse Verstärker: 82 x 26 x 23 mm, Kabellänge: 19 cm- Gesamt-Gewicht: 410 g- Flachantenne inklusive Signal-Verstärker, Netzteil, Standfuss, Wandmontage-Zubehör und deutscher AnleitungPreis: CHF 39.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 93.95Bestell-Nr. PX8969Zur <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-PX8969-1203.shtml?vid=016">Design-Zimmerantenne (aktiv) für DVB-T/T2 und DAB/DAB+</a>

Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15'000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.PEARL Schweiz hat bereits über 250'000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel (BS), Egerkingen (SO), Pratteln (BL) und Spreitenbach (AG) können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.