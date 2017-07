Die Letzten Ihrer Art

(fair-NEWS)

Pforzheim, Juli 2017 - Die deutsche Uhrenmarke Laco mit Sitz im badischen Pforzheim hat eine Firmengeschichte, die bis ins Jahr 1925 zurückreicht und ist damit durchaus als Traditionsunternehmen zu bezeichnen. Seine Bekanntheit erlangte Laco mit dem Bau der legendären 55 Millimeter großen Beobachtungsuhren als eine von fünf lizensierten Firmen in den 1940er Jahren.In der aktuellen Produktpalette stellt der Fliegerchronograph „Kiel“ einen Klassiker dar. Nun nimmt Laco das Modell, das seit 2011 auf dem Markt ist, aus der Kollektion. Nicht jedoch ohne einen besonderen Leckerbissen für Liebhaber: eine limitierte Sonderserie bestehend aus nur 25 Exemplaren. Das Sondermodell „Kiel Limited Edition“ zeigt sich wie sein Basismodell, mit gut ablesbarem schwarzem Zifferblatt im Edelstahlgehäuse mit 44 mm Durchmesser. Abgerundet wird dies beim limitierten Modell durch die farblich angepasste schwarze Kalenderscheibe, die sich harmonisch ins Zifferblatt einfügt.Das doppelseitig gewölbte Saphirglas bietet beste Sicht auf die deutlichen Leuchtzahlen und markanten Zeiger. Hinter der sportiven Fassade tickt mit dem Schweizer Automatikwerk ETA 7750, ein bewährter Klassiker der Uhrenbranche. Das Kaliber ist auch durch den Gehäuseboden aus Saphirglas zu bewundern. Ein Kalbslederarmband zeigt sich zum Fliegerstil passend mit Nieten und heller Naht. Als Besonderheit hat jedes Exemplar der Sonderserie zusätzlich die Limitierung als Seriennummer an derGehäuseseite graviert.Der limitierte Chronograph ist ab Juli 2017 exklusiv für 1.798 Euro bei Laco im Onlineshop oder direkt ab Werk in Pforzheim erhältlich.KIEL Limited Edition- Fliegerchronograph mit Edelstahlgehäuse- 44 mm Durchmesser, Saphirglas- Automatikwerk Laco 50, Basiswerk ETA 7750, schwarze Kalenderscheibe- Schwarzes Zifferblatt mit Leuchtindexen, Zeiger mit Leuchtmasse- Schwarzes Kalbslederband mit Nieten und heller Naht- Gravierte Seriennummer auf Gehäuseseite- Limitiert auf 25 Stück- Ab sofort lieferbar, exklusiv bei LacoHier geht es zum Fliegerchronographen:https://www.laco.de/de/uhren/edition/Kiel-limited-editionAlle Fliegeruhren findet man unter:https://www.laco.de/de/uhren/fliegeruhren-original



Bildinformation: Die Letzten Ihrer Art