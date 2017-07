2. ArtWeekend in Nürnberg 06.-08.10.2017

(fair-NEWS)

Fr 06.10.2017 Eröffnung 18:00 Uhr – Open EndSa 07.10. 11:00 – 18:00 UhrSo 8.10. 11:00 – 16:00 Uhr2. ArtWeekend Nürnberg - Alex Katz - Celebrating 90 Years – Galerie Fluegel-RoncakZum Herbstauftakt präsentiert sich die Kunstszene in und um Nürnberg wieder ein ganzes Wochenende lang gemeinsam. Zahlreiche Galerien und weitere öffentliche Institutionen nehmen teil und zeigen Werke von etablierten Künstlern bis zu aufstrebenden jungen Talenten.Alex Katz wird dieses Jahr 90 Jahre alt. Aus diesem Anlass zeigt Galerie Fluegel-Roncak die neusten Arbeiten auf Papier sowie diverse Gemälde Öl auf Holz aus der Serie der Small Paintings. Der bisherige Auktionsrekord für eines seiner Bilder liegt bei 690.000 US$ und ist damit noch weit entfernt von den Preisen seiner amerikanischen Kollegen wie Tom Wesselmann, oder Andy Warhol.Alex Katz wurde am 24. Juli 1927 in Brooklyn/New York geboren und zählt zu den wichtigsten noch lebenden Vertretern der amerikanischen Gegenwartskunst und Pop Art. Seine Arbeiten sind heute in allen wichtigen Museen der Welt wie der Albertina/Wien oder dem MOMA/New York zu finden. Er entwickelte seinen Stil in den 1950er Jahren, stark geprägt von Flächigkeit und klaren Linien, als Gegenpol zum vorherrschenden abstrakten Expressionismus. Ihm geht es um die Oberfläche. So bringt Katz Frauenkörper und Architektur mit stetiger Verflachung verschiedener Bildelemente auf die Leinwand.GALERIE FLUEGEL-RONCAK mit Standort in Nürnberg ist fokussiert auf hochwertige Originale der Pop Art, Street Art und Zeitgenössischen Kunst.Sie finden wie immer auch Kunstwerke von Harland Miller, David Salle, Sean Scully, Gerhard Richter, Robert Indiana, Allen Jones, Thomas Ruff, David Gerstein, Peter Doig, Jeff Koons, Tracey Emin im Bestand der Galerie. Ebenso die Street Art Künstler Mr. Brainwash, BAMBI, Crash und XooooX.In regelmäßigem Wechsel finden Ausstellungen im zentral gelegenen Geschäft in der Oberen Wörthstrasse 12 auf zwei Etagen statt. Internationale Messeteilnahmen runden das Programm ab.Galerie Fluegel-RoncakFrank FluegelObere Wörthstrasse 1290403 Nürnbergemail: info (at) fluegel-roncak (dot) comÖffnungszeiten:Di – Fr 11:00 – 18:00 UhrSa 11:00 – 14:00 Uhrund nach Vereinbarung



Bildinformation: Alex Katz - Twilight Triptych / Galerie Fluegel-Roncak