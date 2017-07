Open Source Monitoring Conference - Erste Referenten bestätigt

(fair-NEWS)

Vom 21.-24. November 2017 findet die Open Source Monitoring Conference in Nürnberg statt. Detailliert, erfolgsorientiert und praxisnah vermitteln bekannte Speaker hier ihr Erfahrungswissen – die ersten stehen bereits fest.Nürnberg den, 20.07.2017Für die weltweit führende Fachkonferenz zum Thema Open Source Monitoring gibt Veranstalter NETWAYS die ersten bestätigten Referenten bekannt. Das Programm bietet sowohl langjährigen Branchenkennern als auch Einsteigern eine Plattform, um sich intensiv mit Themen aus der Open Source Monitoring Welt auseinander zu setzen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Alba Ferri Fitó (Vodafone), James Shubin (Red Hat) und Kris Buytaert (Inuits.eu)Traditionell beginnt die Open Source Monitoring Conference (OSMC) am 21. November mit vier Workshops zu den Themen „Elastic Stack – Modern Logfile Management“, „Icinga 2 – Distributed Monitoring“, „Timeseries & Analysis with Graphite and Grafana“ und „Ansible – Configuration Management“.Des Weiteren bietet die Open Source Monitoring Conference (OSMC) dem Publikum ein breites Spektrum an Expertenvorträgen. Gegliedert werden die Vorträge nach Ablauf des CfP am 31. Juli in vier Themenbereiche. Die ersten hochkarätigen Referenten wurden bereits bekannt gegeben. Mit dabei ist in diesem Jahr Alba Ferri Fitó, die aufzeigen wird, wie die Open Source Community ihr bei etlichen Projekten bei Vodafone half und geht darauf im Detail ein. Außerdem freuen wir uns auf James Shubin und seinem Vortrag zu "Next Generation Config Mgmt: Monitoring". Mit dabei ist auch Referent Kris Buytaert von Inuits mit seiner Präsentation "Groovy There is a Docker in my Dashing Pipeline". Weiterhin freuen wir uns darauf, Markus Thiel von der Debeka und Rihards Olups von Nokia im November in Nürnberg begrüßen zu dürfen. Im Anschluss an jeden Vortrag gibt es außerdem eine kleine Diskussionsrunde, in der offene Fragen besprochen werden können. Weitere Referenten werden kontinuierlich auf der offiziellen Konferenzwebseite bekannt gegeben.Der letzte Tag der Konferenz ist aufgrund des Erfolges der letzten Jahre einem Hackathon gewidmet. Hier sind alle Teilnehmer herzlich dazu eingeladen, ihre eigenen Vorschläge für ein Projekt mit einzubringen.Die Open Source Monitoring Conference zieht jährlich über 300 Besucher aus der ganzen Welt an und zählt zu den größten internationalen Konferenzen auf diesem Gebiet. Der jahrelange Erfahrungsschatz des Veranstalters garantiert eine hochwertige, nachhaltige Fachkonferenz, die neben technischem Wissen auch eine ausgezeichnete Möglichkeit bietet, sich zu vernetzen und daraufhin zukunftsweisende Projekte anzustoßen.Alle Daten im DetailOpen Source Monitoring Conference 201721.-24. November, NürnbergVERANSTALTUNGSORTHoliday Inn NürnbergEngelhardsgasse 1290402 NürnbergGermany



Bildinformation: NETWAYS Event Services