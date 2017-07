Viva Fiesta-Antonia aus Tirol beim ZDF Fernsehgarten 2017

(fair-NEWS)

Frankfurt/Mainz/Innsbruck den 20.07.2017. Seit vielen Jahren ist Antonia aus Tirol eine feste Größe in der Pop & Partyschlagerbranche. Sie ist bekannt dafür, gute Laune und ein fröhliches Lebensgefühl zu verbreiten. Als Sängerin holt sie nicht nur mit ihrer Musik zuhause die Menschen aus dem Alltag, sondern auch bei ihren vielen großen Events und Liveauftritten. Die Sängerin präsentiert sich mit ihrer Musik regelmäßig im TV vor einem Millionenpublikum."Viva Fiesta" - Der Mallorca Fernsehgarten - Dauergast Antonia aus Tirol wieder im zweiten deutschen Fernsehen!Am Sonntag den 23. Juli 2017 ist es soweit, Sängerin Antonia aus Tirol ist wieder zu Gast bei Andrea Kiewel im ZDF Fernsehgarten. Die Show wird live ab 11.50 Uhr ausgestrahlt, Ende der Sendung ist um 14 Uhr.Viele Fans pilgern dazu auch auf den Mainzer Lerchenberg um direkt dabei zu sein. Den Kern dieser Mallorca Party im TV teilen sich seit vielen Jahren immer wieder eine Handvoll der gleichen teilnehmenden Top Stars. Antonia ist eine davon. Gerade dieses Thema gehört zu den beliebtesten der Saison beim Fernsehgartenpublikum. Kiwi liefert am 23.Juli ab 11:50 Uhr pures Urlaubsfeeling auf die TV Bildschirme. Rund 1 Million, Deutsche, Österreicher und Schweizer reisen jedes Jahr auf die Baleareninsel und machen einen Teil von Mallorca im Sommer zu ihrer Partyinsel. Gerade der Ballermann und El Arenal stehen dabei immer wieder sehr stark im Fokus und auch im medialen Interesse.Jedoch dieses Reiseziel mit ihren vielen Facetten hat noch viel mehr zu bieten, dass hat auch Antonia erkannt, die auch musikalisch viel mehr Facetten als nur Partysongs hat, die Sängerin lebt deshalb seit vielen Jahren auch auf der Insel, fernab in einem wunderschönen Domizil und zurückgezogen vom Partytourismus, nimmt Sie sich da ihre kleinen Auszeiten.."Viva Fiesta" so heisst der Sommertitel, den "Antonia aus Tirol" im zweiten deutschen Fernsehen singt - Der Song passt ideal in die Mallorca Ausgabe des ZDF Fernsehgarten.Die Sängerin beschreibt darin ein wenig das Lebensgefühl der in Spanien lebenden Menschen und auch derer die dort Urlaub machen oder jener die einfach mal raus aus dem Alltag wollen, sie beschreibt die Gedanken und die Freude sowie Vorfreude wenn es heißt, raus aus dem Alltag und auf zur "Viva Fiesta".Der Text und die Musik stammt von Antonia aus Tirol und ihrem Produzenten und Manager Peter Schutti. Dieser Pop und Partyschlager verleiht gleich fröhliche Stimmung, "Viva Fiesta" wird aber erst auf Antonias neuem Album Anfang 2018 erhältlich sein, einen Vorgeschmack dazu sieht und hört man aber schon in der Mallorca-Sendung am 23.07.2017 im ZDF Fernsehgarten.Seit 17 Jahren durchgehend der weibliche Top Star auf der Ferieninsel, jede Woche mehrmals live auf Mallorca!Antonia selbst verbringt sehr viel Zeit auf Mallorca. Seit über 17 Jahren tritt die Sängerin durchgehend neben ihren vielen anderen Liveshows in Deutschland, Österreich, Schweiz und quer durch Europa, auch immer noch wöchentlich auf Mallorca in den Kultlokalen, wie im Bierkönig und im Oberbayern, vor tausenden Fans auf. Von Mai bis Oktober kann man Antonia aus Tirol dort jede Woche 2-3 mal live, mit ihren großen Hits wie "1000 Träume weit-Tornero", "Knallrotes Gummiboot", "Hey was geht ab", Ich bin viel schöner", uvm., sehen.Antonia ist der am längsten durchgehende weibliche Schlager & Partystar auf der Insel, mit ihrem breit aufgestelltem Musikrepertoire sowie ihrer offenen fröhlichen Art kommt die Sängerin sowohl bei der jungen Zielgruppe wie auch bei der reiferen Zielgruppe sehr gut an. Antonia aus Tirol ist sozusagen der dienstälteste weibliche Top Star, die seit über 17 Jahren durchgehend jung und alt, am Ballermann mit Pop-Rock & Partyschlager, ihre vielen Fans begeistert.Antonia aus Tirol ist seit vielen Jahren eine der erfolgreichsten Partyschlagerkünstlerinnen überhaupt. Zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Schlagerexporten. Hat eine unglaubliche Livepräsents von bis zu 300 Auftritten jährlich. Hunderttausende Fans begeistert die Sängerin jedes Jahr bei ihren Konzerten, Tourneen & Events. Antonia hat eine musikalische Bandbreite so vielschichtig und abwechslungsreich wie ihre Fans. Ihre Hits und Songs wurden mittlerweile auf über 5 Mio. Tonträgern verkauft.Der Start ihrer Musikkarriere war 1999 mit Dj Ötzi und dem gemeinsamen Nr.1 Hit "Anton aus Tirol". Antonia aus Tirol beschreibt sich selbst als lebensfroh, quirlig, engagiert und hoffnungslos romantisch. Sie macht tanzbare Musik, die Stimmung verbreitet, aber auch Gefühle nicht vermissen lässt.Am 24.09.2017 ist Antonia aus Tirol noch einmal zu Gast im ZDF Fernsehgarten, dann in der Oktoberfest Ausgabe mit einem neuen Titel "Flieg nicht zu hoch, Jo-la-di-e".



Bildinformation: Antonia aus Tirol, Top Star auch auf Mallorca.