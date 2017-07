Schubert Management Consultants erhält Auszeichnung

(fair-NEWS) Köln, Juli 2017: Meldung in eigener Sache – laut dem Magazin brand eins gehört die Schubert Management Consultants GmbH & Co. KG zu den besten Beratern.



Die Schubert Management Consultants wurden ohne das Wissen der „Schuberts“ zu einem der besten Beratungsunternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Sowohl die Kunden als auch Kooperationspartner der Beratungen schätzten diese ohne das Wissen der Beratungsunternehmen ein – umso mehr wurden die „Schuberts“ von der Auszeichnung freudig überrascht. Aus über 16.000 Unternehmen wurde die Schubert Management Consultants GmbH & Co. KG besonders für die Branchen- und Bereichsexpertise in Human Resources & Coaching geschätzt und erhielt das höchste Ranking in den Kundenbewertungen.



Insofern wollen wir die Gelegenheit nutzen, um Folgendes zu sagen:

Ganz herzlichen Dank für eine tolle Zusammenarbeit, eine für uns erlebnisreiche und konstruktive Zeit und eine hohe Partnerschaftlichkeit!