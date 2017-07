Lebe deine Träume, nicht deine Ängste!

(fair-NEWS)

Weshalb gehen so viele Menschen davon aus, dass es ohne hohes Anfangskapital, akademische Titel, einflussreiche Kontakte und das “richtige” Aussehen unmöglich ist, seine ganzindividuellen Wünsche und Träume zu verwirklichen?Peter Kruse bringt es auf den Punkt! Wirklich wichtig ist es, sich ein Ziel zu setzen und nicht aufzugeben! Zahlreiche Beispiele und Erfahrungen zeigen dem Leser, dass so gut wie nichts unmöglich ist.Leseprobe:Jeder Mensch ist so einzigartig wie sein Fingerabdruck oder seine DNA. Es gibt unter uns niemanden, der nicht über ganz bestimmte individuelle Talente und Fähigkeiten verfügt. Diesebei sich zu erkennen und aktiv zu nutzen, ist nicht nur für jeden von uns machbar, sondern höchst empfehlenswert. Solch ein bewusstes Handeln führt zu persönlichem Erfolg und dem daraus resultierenden Selbstbewusstsein. Je mehr wir darauf eingehen, desto mehr Spaß bereitet es. Und je früher man anfängt, desto besser. Gleichzeitig ist es nie zu spät.„Der beste Moment einen Baum zu pflanzen war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Moment ist heute!“Eines Tages kam eine Frau zu Konfuzius. Sie beklagte sich, dass ihr Sohn vom Lehrer zwar ausgezeichnete Noten im Zeichnen erhielt, in Mathematik hingegen immer nur miserabelabschnitt. Konfuzius hörte aufmerksam zu und fragte die Frau:"Was glaubst Du, was Du jetzt tun solltest?"„Ich werde ihn unverzüglich Nachhilfe in Mathematik nehmen lassen“, antwortete diese.Konfuzius schüttelte den Kopf und erwiderte:„Sei nicht unklug, Frau. Finde lieber einen Meister, der deinem Sohn hilft, sein Talent für das Zeichnen zur vollen Blüte zu entfalten“.©bypeterkruseDas Buch:Grenzenlos: Ein zeitgenössisches Märchen für ErwachseneDiese Erzählung handelt von dem schon frühzeitig von Fernweh und Lust auf Abenteuer in fremden Ländern heimgesuchten Max. Mit 24 Jahren beschloss dieser, sich selbst für sein Leben verantwortlich zu zeichnen. Also verfasste er seine Lebensziele und begab sich auf eine Reise. Sein Weg führte ihn in eine spannende und exotische Welt. Dieser machte ihn zu dem Menschen, der er heute ist.Anhand eigener Erfahrungen und inspirierender Geschichten beeindruckender Menschen, die ihm im Leben begegnet sind, zeigt er, dass nichts unmöglich sein muss.ProduktinformationTaschenbuch: 332 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 4 (2. Februar 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 3743101009ISBN-13: 978-3743101005Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 1,8 x 20,3 cmder Autor:Peter Kruse lebt ein Leben, in dem die einzige Konstante der Wechsel ist. Sein Werdegang ist gezeichnet von extremen Höhen und Tiefen. Er war vermögend und arm, erfolgreich und depressiv, geliebt und einsam, voller Lebensfreude und dem Tod mehrere Male nur knapp entkommen. Deutschland, England, Costa Rica, Guatemala, Kuba und Honduras waren seine Heimat.Geboren wurde er 1963 in einem kleinen Ort in Niedersachsen, hat aber Hamburg schon frühzeitig zu seiner Wahlheimat gemacht. Schul- und Studienzeit verbrachte er in Deutschland und England, bevor er sich 1992 auf die Reise begab.Heute lebt er am wunderschönen Río Dulce, nahe der Karibikküste von Guatemala. Aufgeben war nie eine Option.Mehr Infos gibt es hier:PS: der Autor schickt Ihnen auf Anfrage gern ein Gratis-E-Book zu.©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç