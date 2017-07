Morbidias Spiegel: Balgari - Fantasy

(fair-NEWS)

Uraltes Wissen gemischt mit Fantasy bringt eine für viele Menschen beängstigende Realität zum Vorschein. Anna Wittig versteht sich darauf, den Leser in eine Spiegelwelt zu führen und ihm das Versagen der Gesellschaft mit all ihren Konsequenzen vor Augen zu führen.KlappentextIhr Zweifler dort draußen, glaubt meinen Worten: Ihr, die Ihr über Jahrtausende Schuld auf Euch geladen habt. Ihr, die Ihr die Göttin geleugnet und ihre Natur missachtet habt. Ihr, die Ihr Eure Welt zerstört habt, aus Macht- und Besitzgier, Neid und Hass. Ihr, die Ihr das Chaos bis in meine geliebte Heimat Balgari tragen werdet. Schutt und Asche werden über Euch kommen. Hunger und Krankheit werden Euch plagen, die Geschöpfe der Dunkelheit werden Euch hetzen. Wer ich bin, Euch das zu sagen? Mein Name ist Morbidia. Morbidia Monday, weil ich an einem Montag in ein morbides Zeitalter hineingeboren wurde. Chronistin der Menschen und ihrer Bewahrer, Mittlerin zwischen den Welten, Tochter der Göttin, teils Mensch, teils Pagoranerin.ProduktinformationTaschenbuch: 286 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (24. April 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 1545569584ISBN-13: 978-1545569580Größe und/oder Gewicht: 14 x 1,8 x 21,6 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç