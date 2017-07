Einsatzmöglichkeiten von Überdachungssystemen

(fair-NEWS)

GREENsystems bietet in der Kategorie "Überdachung" unzählige Möglichkeiten an. Die <a href="https://www.greensystems-stadtmobiliar.de/ueberdachungen">Überdachungen</a> von GREENsystems sind dabei vielfältig einsetzbar. So bieten wir Lösungen für diverse Arten der Fahrradüberdachung an öffentlichen Plätzen oder auch für den privaten Bedarf an. Diese können wahlweise nur überdacht werden oder auch zusätzlich mit Seitenwänden ausgestattet werden, um die untergestellten Fahrräder auch vor seitlichem Regen zu schützen. Ihre Fahrräder werden so noch besser vor Witterungseinflüssen geschützt und geschont. Wählen Sie bis zu drei Seitenwände, um den bestmöglichsten Schutz genießen zu können. Ideal wird eine Fahrradüberdachung mit einem Fahrradständer ergänzt, sodass die Fahrräder auch sicher stehen können und vor dem Umkippen geschützt sind.Doch die Überdachungen sind nicht nur als Unterstand für Fahrräder gedacht. Neben der Möglichkeit natürlich divese andere Dinge unter der Überdachung zu verstauen und sie im privaten Umfeld als Garagenersatz zu verwenden, haben wir noch weitere Ideen als Anregungen für Sie im Angebot!Fahrradüberdachungen schützen Ihr Rad in Wartebereichen oder Zuhause!Unser Online-Shop bietet Möglichkeiten für die verschiedensten Anforderungen an. Beliebt sind beispielsweise die Überdachungen, die wir täglich in Wartebereichen sehen. Bushaltestellen oder Bahnhöfe sind da gute Beispiele, an denen eine Überdachung häufig in Kombination mit Bänken oder Einzelsitzen vorgefunden wird. Als Variante einer Fahrradüberdachung, bei der die Bedachung über einem Fahrradständer angebracht wird, kann diese in Wartebereichen ebenfalls sehr sinnvoll Verwendung finden. Vor allem an Bahnhöfen, an denen die Fahrräder in der Regel etwas länger stehen, ist eine Fahrradüberdachung sehr sinnvoll, bietet durch das Dach Schutz vor Wind und Wetter, aber auch Schutz vor dem Umkippen durch den Fahrradständer.Machen Sie das Rauchen in der Öffentlichkeit für Raucher wieder angenehmer!Zu Zeiten des Raucherverbots in allen öffentlichen Gebäuden lässt sich eine Überdachung aber auch gut im Freien für die Raucher unter Ihnen verwenden. Mit einer Bank wird das Rauchen auch im Regen unter einem solchen Raucherunterstandgemütlich und die Zeiten des Nassregnens in der Zigarettenpause sind vorbei! Er eignet sich besonders gut für rauchfreie Lokale als Unterbringung im Hof oder auch für Unternehmen, deren rauchenden Mitarbeitern noch ein geeigneter Raucherplatz fehlt.Für stehende Raucher kann der Raucherunterstand wahlweise auch mit einem Stehtisch kombiniert werden.Übrigens: Unsere Überdachungen eignen sich auch gut als Schutz für Ihre Mülltonnen!Platzsparend für Zuhause oder als Massenunterstand an öffentlichen Plätzen - Finden Sie die ideale Überdachung bei GREENsystems!Eine Fahrradüberdachung soll vor Ihrem Unternehmen angebracht werden, aber der Platz für diese ist nur begrenzt? Kein Problem! Mit der Lösung TERNI beispielsweise können Sie einen Fahrradständer als Wandaufhängung an einer freien Wand befestigen und diesen einfach überdachen. Für den Raucherunterstand brauchen Sie auch nicht zwangsläufig Platz im Hof oder Garten: Bauen Sie einen Raucherunterstand doch einfach direkt im Eingangsbereich! Das Produkt Berlin B 3 ist hier die richtige Lösung für Sie. Wer dagegen etwas mehr Platz für einen Raucherunterstand zur Verfügung hat und diesen auch nutzen kann, sollte sich in unseren Überdachungen im Stile eines Pavillons umgucken, ein gutes Beispiel ist unser Produkt "Paris".Gerne stehen wir Ihnen mit weiteren Ideen für die Einsatzmöglichkeiten unserer Überdachungslösungen beratend zur Verfügung.



