Lino® 3D web: 3D-Konfigurator für komplexe Industrieprodukte

Konfigurationsspezialist Lino GmbH präsentiert Lino® 3D web, das mächtige 3D-Visualisierungswerkzeug zur Produktauslegung, Angebotserstellung und Konfiguration im Web. Das Software Made by Lino®-Modul nutzt die WebGL-Technologie zur Darstellung echter parametrischer 3D-Modelle im Web-View und ist integriert in den Tacton Produktkonfigurator.Anschauliche Darstellungen befördern den Verkauf von Produkten und geben sowohl technischen Vertrieben als auch Endkunden maximale visuelle Kontrolle. Gerade bei Industrieprodukten mit hoher Varianz und komplexen Dimensionsänderungen trennt sich auf diesem Gebiet die Spreu vom Weizen! Echte parametrische Modelle wie im CAD erlauben die permanente und interaktive 3D-Visualisierung während der Konfiguration im Webbrowser. Mit Lino® 3D web können alle Varianten dargestellt werden.Lino® 3D web ist in den web-basierten Tacton Configurator integriert, benötigt kein Browser-Plug-in und funktioniert auch auf mobilen Endgeräten. Der Export der Solidworks-CAD-Geometrie für den Web-View - einschließlich aller Regeln und der Parametrik - erfolgt automatisiert in Form von vereinfachten Modellen für hohe Performance und zum Schutz des firmeneigenen Know-hows. Bereits vorhandene, mit Tacton Design Automation für die Konstruktion erstellte Regelwerke können 1:1 ohne einen Systemwechsel im Web wiederverwendet werden. Die volle Integration mit Tacton Configurator (TCsite) bietet dadurch maximale Ergebnisse für eine Tacton-Investition.Interaktiver Web-Konfigurator mit 3D-VorschauMit Lino® 3D web konfigurieren Endkunden, Vertriebsmitarbeiter oder Partner im Webbrowser und sehen das Ergebnis nach jeder Änderung unmittelbar. Anwender können Produkte von allen Seiten betrachten, per Zoomfunktion Produktdetails untersuchen und Screenshots von beliebigen 3D-Ansichten erzeugen. Eindrucksvolle Live-Beispiele können Interessierte unter <a href="www.3dweb.de"> www.3dweb.de</a> ; mit dem Webbrowser Google Chrome erleben.AnwendungsfälleDie Einsatzmöglichkeiten von Lino® 3D web sind vielfältig. An erster Stelle steht die Verwendung als visueller Konfigurator mit Parametrik zur 3D-Visualisierung bzw. Ergebnisdarstellung von fertig konfigurierten Produkten. Darüber hinaus erlaubt Lino® 3D web den Austausch einzelner Elemente, das Ein- und Ausblenden von Elementen, die Animation von Produktfunktionen oder das Betrachten von CAD-Files in 3D.



Bildinformation: Mit Lino® 3D web konfigurieren Anwender Plugin-frei im Webbrowser.