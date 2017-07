Viertägiges Spurwechselseminar im Waldviertel / NÖ

(fair-NEWS)

Wer bin ich? Was will ich? Wie meistere ich die Freiheit, die Wahlmöglichkeiten des Lebens? Das Schreiben als Selbsterfahrung, als Schlüssel zum Unbewussten, hilft uns, unsere Potenziale zu erkennen und damit die Weichen in unserem Leben zu stellen. Bei unserem dritten mehrtägigen Seminar wollen wir darüber hinaus Achtsamkeitsübungen, Wandern und Austausch einbeziehen. Die Natur des Waldviertels und die Einsamkeit auf dem alten Dreiseithof tun das Ihrige zur Orientierungsfindung.Seminarbeginn: Donnerstag, 31. 8. 2017, 18 Uhr mit gemeinsamen AbendessenSeminarende: Sonntag, 3.9.2017, 14:00 Uhr nach dem MittagessenKosten: 420,00 €Folgende Leistungen sind inbegriffen:Seminargebühr 240 €Unterkunft für 3 Nächte 60 €Vollverpflegung: Frühstück, Mittagessen, Kaffee/Kuchen, Abendessen 90 €Getränke 30 €Ort:Wiesmaden 1, A-3652 Gastern / NiederösterreichTelefon: 0043/2864/26463Fahrgemeinschaften werden aus dem Landkreis Miesbach gebildetVeranstalter:Kulturvision e.V. ( www.kulturvision-aktuell.de Seminarleitung/Anmeldung:Dr. Monika Ziegler, Tel. 08020 9043094oder 0152-32060859 monika.ziegler@kulturvision.de



Bildinformation: Seminarhaus von KulturVision: idyllischer Dreiseithof in Niederösterreich, Foto: Petra Kurbjuhn