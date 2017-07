Karriere-Frauen müssen die Sprache der Männer lernen

(fair-NEWS)

Berlin, 11. Juli 2017. In ihrem aktuellen Buch „Bossy ist das neue freundlich“ gibt Autorin Susanne Kleinhenz ambitionierten Karriere-Frauen Tipps, wie sie bis an die Spitze eines Unternehmens gelangen können. Auf 97 Seiten geht es um die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, Führungskompetenzen von Frauen, Frauen-Karrieretypen und die dazugehörigen Karriere-Modelle, die zum Erfolg führen. Kleinhenz hat diesen Ratgeber geschrieben, weil der Frauenanteil im Vorstand von DAX-Unternehmen in den letzten zehn Jahren gerade Mal von 3,5% auf 6,7% gestiegen ist und sie Frauen auf ihrem Karriereweg unterstützen möchte. Für sie steht fest, dass es Frauen nur in die Chefetagen schaffen, wenn sie die Sprache der Männer lernen und sprechen. Kleinhenz greift für ihre provokante These auf über 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Führungspositionen in einem renommierten Finanzdienstleistungskonzern zurück. Während dieser Zeit hat sie das Auftreten, Verhalten und Denkmuster von Alphatieren hautnah miterlebt und studiert.Deshalb empfiehlt die Autorin, dass sich Frauen ihrer anerzogenen Freundlichkeit entledigen sollten, konfrontationsbereiter und emotionsloser in Auseinandersetzungen mit Kollegen gehen und dabei ihr Lächeln möglichst auf ein Minimum reduzieren. „Die meisten Frauen haben das Problem, dass sie sich häufig selbst im Weg stehen und mit weiblicher Weisheit, esoterisch entrückten Blicken oder mit strengem Oberlehrerinnen-Zeigefinger im Kreise männlicher Konkurrenten versuchen, zu agieren.“, so Kleinhenz. Das seien die falschen Signale und führen ins Leere. Nach einigen hundert Vorträgen, Trainings und Coachings mit Frauen, kommt Kleinhenz zu dem Ergebnis: Frauen müssten von dem Irrglauben abgebracht werden, dass Männer sie freiwillig in die Führungsetagen bringen würden. Ihre Anleitungen im Buch beschreiben, wie es wirklich geht.Das E-Book auf der Website von S. Kleinhenz: https://www.susanne-kleinhenz.de/shop/ Informationen über Dr. Susanne Kleinhenz: Sie ist Doktor der Philosophie (Schwerpunkt Differenzielle Psychologie/Organisationsentwicklung) und betreibt die live-academy, eine freie Akademie für Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung, Change-Management und Führungskommunikation in Berlin. Als Autorin, Speaker und Trainerin mit wiss. Hintergrund und hoher Praxiskompetenz verbindet sie fachliches Know-how in der Aus- und Weiterbildung mit fundierter Erfahrung aus Verkauf, Führung und Psychologie.Publikationen u.a. „Das 21. Jahrhundert ist weiblich“ (2006) und „Die dunkle Seite der Macht: Eine Typologie von Führung“ (2016) und „Vertriebsgötter: Dialoge mit Kunden erfolgreich gestalten – Persönlichkeitstypen im Verkaufsgespräch“ (2016)Kontakt: Dr. Susanne Kleinhenz, Lohmeyerstraße 8, 10587 Berlin, Tel: 030-3480 6811,Mobil: 0170-582 6624, E-Mail:kleinhenz@live-academy.eu, www.susanne-kleinhenz.de



Bildinformation: Dr. Susanne Kleinhenz, Foto: Privat