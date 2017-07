80 % aller Deutschen haben einen Vitamin D - Mangel…

(fair-NEWS)

Etwa 80 % der Deutschen sind nicht ausreichend mit Vitamin D 3 über das Sonnenlicht und die Nahrung versorgt. Vitamin D wird auch als das Sonnen Vitamin bezeichnet. Der menschliche Körper kann Vitamin D selbst herstellen, wenn UVB Strahlung auf die Haut trifft. Und genau hier liegt wohl auch die Ursache des weit verbreiteten Vitamin D Mangels: Obwohl im Sommer je nach Hauttyp ein Sonnenbad von etwa 15-30 Minuten am Tag ausreichen würde, um einem Vitamin D Mangel vorzubeugen, schaffen es die meisten nicht, genügend Sonne zu tanken, um sich mit ausreichend Vitamin D zu versorgen. Bei uns in Deutschland ist das zum Beispiel nur von Mitte März bis Mitte Oktober möglich. Wer in dieser Zeit nicht genug Vitamin D „getankt" hat, wird im Winterhalbjahr unterversorgt sein. Wenn es um unsere Gesundheit geht, ist die ausreichende Versorgung mit Vitamin D allerdings unverzichtbar, denn Vitamin D ist an zahlreichen Stoffwechselprozessen in unserem Körper beteiligt. Viele Fachleute sehen auch aus diesem Grund das Vitamin D bereits als Hormon an.Wird der Körper nicht ausreichen mit Vitamin D versorgt, kommt es zu Störungen im Zellstoffwechsel, die Organe arbeiten nur noch eingeschränkt und das Auftreten zahlreicher Erkrankungen wie z.B.einige Krebsarten,Herz.- Kreislauferkrankungen,Diabetes,Multiple Sklerose,Depressionen,Immun - und Infektionskrankheiten,Bluthochdruck,Arteriosklerose,etc. wird begünstigt.Intensive Forschung bei unseren Kooperationspartnern hat es jetzt möglich gemacht, das zur Bestimmung des Vitamin D - Gehaltes im Blut ein Schnelltest zur Verfügung steht, der aus einer kleinen Blutprobe - nahezu schmerzfrei entnommen aus der Fingerbeere - in wenigen Minuten die richtige aktuelle Konzentration der Vitamin D Gehaltes bestimmt werden kann.Dieser Schnelltest kann von jedem Arzt oder auch in der Apotheke durchgeführt werden. Bei einem festgestellten Vitamin D - Mangel können Arzt und Apotheker geeignete Vitamin D - Präparate empfehlen, mit denen einfach und kurzfristig Mängel behoben werden können.Diese Vorsorgeuntersuchung wird zurzeit noch nicht von den Krankenkassen bezahlt und muss daher als effiziente Vorsorgemaßnahme als individuelle IGeL – Leistung privat bezahlt werden.