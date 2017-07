Sommer, Sonne, Liebe - Die schönsten Sommerromane bei bücher.de

(fair-NEWS)

Das warme Wetter sorgt für eine angenehme Grundstimmung und der Urlaub bietet genug Zeit und Muse zu flirten, aber auch mal wieder Bücher in die Hand zu nehmen und schönste Romanzen zu lesen.<a href="www.buecher.de/shop/freundschaft/alles-inklusive/doerrie-doris/products_products/detail/prod_id/35578222/">Doris Dörrie: Alles inklusive </a>Die Bücher der Regisseurin und Autorin versprechen einen besonderen Lesegenuss und werden oft auch verfilmt: ihr Film "Männer" wurde ein Welterfolg! "Alles inklusive" ist bereits im Kino erfolgreich, aber auch als Buch sehr zu empfehlen. Denn schon der Titel verspricht, dass alle Zutaten für einen Urlaubsroman enthalten sind. Die Geschichte spielt in einem Sommer in Spanien, nach dem nichts mehr so sein kann, wie es war. Vier sehr unterschiedliche Charaktere sind auf der Suche nach der Sonnenseite des Lebens. Doch kann man Glück alles inklusive buchen wie einen Urlaub? Die Antwort der Autorin Doris Dörrie ist schräg und anders, aber auch überaus heiter und herzlich. Sie liefert mit "Alles inklusive" einen Roman über Mütter und Töchter, über die Wirrungen und Irrungen der Liebe, die Suche nach Glück und über die Sehnsucht nach dem sonnigen Süden.Gregoire Delacourt: Die vier Jahreszeiten des SommersAuch hier spielt der Roman im Sommer bei Sonne, Meer, Dünen und Bars. Am Strand in Nordfrankreich treffen vier unterschiedlich alte Paare aufeinander: sie begegnen sich, ohne zu wissen, dass ihre Geschichten eng miteinander verwoben sind und ihre Schicksale sich gegenseitig beeinflussen - bis es während des Feuerwerks am Nationalfeiertag zu einem dramatischen Höhepunkt kommt. Delacourt hat damit eine Hommage an die Liebe und an den Sommer geschrieben. Er zeigt, dass große Gefühle unabhängig vom Alter und der Lebensphase sind. Der französische Autor hat einen wundervollen und raffinierten Sommer-Roman über die Liebe geschaffen, mit viel Esprit, voller Poesie und natürlich über die Liebe. Er erzählt kraftvoll und doch zart und intensiv - wie die Sommersonne in Nordfrankreich.Mary Kay Andrews: <a href="www.buecher.de/shop/liebe/kein-sommer-ohne-liebe/andrews-mary-kay/products_products/detail/prod_id/43997461/">Kein Sommer ohne Liebe</a>Der neue Sommerroman von der amerikanischen Bestseller-Autorin Mary Kay Andrews liefert auch hier wieder den Garant für ein perfekte Urlaubslektüre: es geht um Liebe, Sonne und ein Dorf unter Palmen an Floridas Golfküste. Dort ist die Protagonistin Greer auf der Suche. Denn sie ist Location-Scout und damit immer auf der Suche nach den besten Drehorten. Ausgerechnet in Cypress Key, dem wohl letzten urigen Fischerdorf an der Golfküste Floridas, das sie als Filmset ausgesucht hat, gibt es Probleme. Denn da "regiert" der umweltbewusste, attraktive Bürgermeister Eben. Der ist alles andere als begeistert von der Idee. Dass Eben ihr Herz zum Rasen bringt, macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Die Autorin, die selbst in Florida geboren wurde, schreibt witzig und spritzig. Man kann sich mit den warmen Charakteren und der spannenden Geschichte einfach in die kalifornische Sonne ziehen lassen und von der Liebe träumen.<a href="www.buecher.de/ni/service_topics/pressemitteilungen/id/11031107/">bücher.de</a> präsentiert Romane für den Sommer 2017, die mit Sonnenschein und Liebe vollgepackt sind - die Bücher sind versandkostenfrei zu bestellen und wärmstens zu empfehlen.



Bildinformation: bücher.de empfiehlt dazu die passenden Bücher zur Sommerliebe