Spannung aus Schwetzingen – so werden Sachbücher und Romane lesenswert

Zusammenhänge so zu erklären, dass es viele Menschen einfach verstehen, ist seit seiner Jugend eine Eigenschaft, die Alexander Nastasi zugeschrieben wird. Da ist es nicht verwunderlich, dass er nicht nur als Redner, sondern auch als Online Mentalcoach und Buchautor Erfolge feiert.Schwetzingen. Das Spektrum an Veröffentlichungen von Alexander Nastasi ist genauso breit gefächert wie seine persönlichen Interessen: Von Groschenromanen über Romane und Entwicklungsgeschichten (New Beginning, Hitler zwei null) bis hin zu Sachbüchern (Der Fluch als Hilfe bei energetischen Angriffen, Anleitung zum Ändern deines Lebens) ist alles dabei. Nach schlechten Erfahrungen mit der Verlagsbranche hat sich Nastasi auf das Selbstpublishing konzentriert. Seine Bücher erscheinen als E-Books genauso wie als gedruckte Werke. Sie sind bei allen Online Buchhändlern und gedruckt exklusiv bei Amazon verfügbar. Über seinen eigenen YouTube Video Kanal kann man die Arbeit des umtriebigen Autors mitverfolgen. Die Autorenseite ist unter www.alexandernastasi.de zu finden.



Bildinformation: Alexander Nastasi, Schwetzingen 2017