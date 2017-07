Millionen Diabetiker können endlich aufatmen.

(fair-NEWS)

Nachdem die Krankenkassen seit einiger Zeit die Teststreifen zur Kontrolle des jeweiligen Blutzuckerwertes für nicht insulinpflichtige Diabetiker nicht mehr bezahlen, müssen die Typ II - Diabetiker diese zu 100 % selber bezahlen.Das bedeutet für einen Diabetiker, der 3 x täglich zu den Mahlzeiten den Blutzuckerwert bestimmt, einen monatlichen finanziellen Aufwand von rund € 50,-. Diese Summe von € 50,- stellt für viele Diabetiker, die nur über eine kleine Rente verfügen, einen Aufwand dar, der kaum zu tragen ist.Jetzt können diese Diabetes - Patienten aufatmen, denn mit dem neuen AURUM - System reduzieren sich die monatlichen Messkosten für 100 Teststreifen auf tatsächlich nur noch € 24,-, d.h. der monatliche Aufwand kann sich ab sofort halbieren.Auch wenn der Diabetiker ab sofort die Kosten halbieren kann, stehen ihm mit AURUM die technologisch hochwertigen Teststreifen mit dem GDH – FAD Enzym zur Verfügung, bei denen das Messergebnis auch durch den Hämatokritwert des Diabetikers nicht beeinflusst wird.AURUM - Teststreifen haben eine Folie, die zu 99 % aus reinem Gold besteht und die die Gewähr dafür bietet, dass die Messergebnisse mit höchster Präzision an das Messgerät übertragen werden. Durch die voreingestellte Codierung im System können Sie gleich mit dem Blutzuckermessen beginnen, ohne noch komplizierte Einstellungen vornehmen zu müssen. Durch die sehr geringe Blutmenge, die das AURUM zur Messung benötigt, müssen Sie sich mit der Lanzette nicht so tief stechen und das Ergebnis erscheint bereits nach 5 Sekunden im Display.Patienten, die noch mehr sparen wollen, können jetzt auch die Quartalspackung mit 6 x 50 = 300 Teststreifen inklusive dem kompletten Starterset für einen Gesamtpreis von nur € 60,- bei der Firma Pharmadoc in Lüdersdorf / Lübeck bestellen.Selbstverständlich erhalten die Patienten auf das Messgerät eine Garantie von 5 Jahren. Die Lieferung erfolgt frei Haus und im Preis sind die Mehrwertsteuer sowie die gesamten Versandkosten bereits enthalten.Weitere Einzelheiten zum AURUM - System können Patienten über dieHotline 038821 62018 aufklären.PHARMADOC GmbH D 23923 Lüdersdorf Hauptstraße 27 F



Bildinformation: AURUM Blutzucker-Messsystem