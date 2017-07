Neue Lebenstraumreisen bei OCEANO MEERZEIT

(fair-NEWS)

Zwei neue Lebenstraumreisen wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: OCEANO MEERZEIT führt 2018 in die Kinderstube der Buckelwale, auf die Halbinsel Samaná mit seinen weiten Stränden und karibischem Flair. 2019 geht die Reise zum ersten Mal auch in kältere Regionen: Nach Spitzbergen. Auf dem 78. Grad nördlicher Breite wartet hier die weltweit größte Region mit noch unberührter Natur - und Walrössern auf Augenhöhe.Warme tropische Gewässer und ein Meeresschutzgebiet, das sind ideale Voraussetzungen für Bu-ckelwale sich zu paaren und zu gebären. Voraussetzungen, die die Halbinsel Samanás in der Dominikanischen Republik zu bieten hat. So geht diese Reise zu einem der besten Orte, um Buckelwal-Kälber beobachten zu können, sozusagen direkt zu deren Kinderstube. „Das besondere an der Reise ist die Kombination aus Erholung und dem Erleben der Buckelwale. Wie immer sind die Gäste in einem sehr schönen Hotel untergebracht, in dem das karibische Flair und der Charme von Auszeit pur in der Luft liegen“, schwärmt Susanne Braack, Inhaberin von OCEANO MEERZEIT Reisen. „Wir freuen uns, auch hier einen verantwortungsbewussten Whale Watching Partner vor Ort gefunden zu haben, der die Walbeobachtungstouren auf respektvolle Art und Weise mit vielen interessanten Informationen für die Teilnehmer – ganz im Sinne von OCEANO – durchführt“, führt Braack weiter aus.Auf Augenhöhe mit Walrössern – bei deutschsprachiger BegleitungFür die zweite, exklusive Reise sind die Plätze bereits jetzt sehr begehrt - im Sommer 2019 ist die Hocharktis der Insel Spitzbergen das Ziel. Den Gast locken unberührte Natur und eine Stille, die verzaubert. Die OCEANO Partner vor Ort sind sich deswegen sicher: Wer einmal hier war, möchte immer wieder kommen. Lange hatten die Wale nach vielen Jahren des Walfangs die Gewässer Spitzbergens gemieden. Doch seit fast zehn Jahren tauchen sie wieder vermehrt vor den Küsten der Insel auf. Auch Begegnungen mit Walrössern auf Augenhöhe wird es auf dieser Wildlife Reise geben. Ebenso wie diverse Vogelarten und nicht enden wollenden Tage, wunderschöne Landschaften und zauberhafte Stimmungen in einem der unberührtesten Gebiete der Erde.„Wie auf allen unseren Reisen erwartet unsere Gäste eine deutschsprachige und persönliche Reiseleitung sowie ausgebildete Guides vor Ort – Experten in ihrer Destination“, erklärt Susanne Braack. „Weiterhin bleiben wir bei unserer Philosophie, in kleinen Gruppen zu reisen – denn nicht nur der Respekt auf dem Meer mit den Tieren ist uns wichtig, sondern auch an Land mit unseren geschätzten Gästen.“Preise, Termine und Detailinformationen zu den neuen OCEANO MEERZEIT Reisen gibt es unter: www.oceano-whalewatching.com oder per Mail an info@oceano-whalewatching.com.2.884 Zeichen (mit Leerzeichen)