Bürogebäude im Deuter Park fertiggestellt

Wie geplant, wurde das neueste Bürogebäude im Deuter Park nach genau 12 Monaten Bauzeit noch im Juni 2017 durch das Augsburger Immobilien-unternehmen Deuter Invest GmbH fertiggestellt.Im Rahmen der Weiterentwicklung des Deuter Parks in Augsburg konnte an der August-Wessel-Straße 23 ein viergeschossiger Büroneubau mit einer Gesamtmietfläche von ca. 2.800 m² und zwei Parkdecks in den Untergeschossen mit 54 Stellplätzen errichtet werden.Mieter sind die SYNLAB Deutschland Holding GmbH und die CPU Softwarehouse AG sowie die GBS German Bionic Systems GmbH.Das Investitionsvolumen der Deuter Invest beläuft sich für dieses Gebäude auf über fünf Mio. Euro.„Mit dem vollvermieteten Neubau konnten wir einen weiteren Baustein in unserer Strategie des Deuter Parks verankern. Der Deuter Park in Augsburg ist klar als wachsender Unternehmensstandort für Verwaltung und Produktion positioniert“, so Jochen Pfefferle, der Geschäftsführer der Deuter Invest GmbH.Der Deuter Park ist ein Büro- und Gewerbestandort im Nord-Westen Augsburgs mit bester Verkehrsanbindung. Moderne Gebäude bieten flexible Flächen auf über 68.000 m² für Büro-, Labor- und leichte Produktionsnutzungen an.Bild: Gebäudeansicht August-Wessel-Str. 23



Bildinformation: Gebäudeansicht August-Wessel-Str. 23 im Deuter Park