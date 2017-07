Kinderyoga in Wuppertal - Entspannung und Ausgleich für die Kleinen

(fair-NEWS)

Yoga tut gut und hilft dem stressigen Alltag entgegen zu wirken, nicht nur bei Erwachsenen. In der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga® in Wuppertal werden daher auch speziell Yogakurse für Kinder angeboten. Hier werden die verschiedenen Yogaübungen kindgerecht und auf spielerische Weise vermittelt, um die Kleinen an die Yogapraxis heranzuführen. Durch die Übungspraxis entwickeln die Kinder Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Die Entspannungsfähigkeit wird gesteigert und die Fähigkeit zu Konzentration gefördert. Ein besonderer Fokus liegt auch auf der Körper- und Selbstwahrnehmung. Aus der langjährigen Praxis in der Tripada Akademie hat sich gezeigt, dass sich die Kinder im Laufe eines Jahres bei regelmäßiger Yogapraxis auch im Alltag ruhiger und konzentrierter zeigen.Die Kinderkurse in der Tripada Akademie werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst und teilen sich je nach Alter der Kinder in 2 verschiedene Kleingruppen auf. Der Kurs für Kinder von 6 - 9 Jahren läuft Freitags von 15:30 - 16:30 Uhr und der Kurs für die etwas älteren Kinder von 10 - 13 Jahren direkt im Anschluss von 16:45 - 17:45 Uhr.Weitere Informationen und Anmeldung für die Kinderkurse auf der Webseite www.tripada-wuppertal.de



Bildinformation: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga