Der Sommer ist ideal für eine Low Carb Party

(fair-NEWS)

Die warme Jahreszeit lädt geradezu draußen zum Sitzen und zum gemeinsamen Essen mit der Familie und Freunde ein. Eine Grillparty oder ein Brunch mit vielen Gästen, sollte gut geplant werden, damit alle Teilnehmer im Anschluss zufrieden und satt sind. Hierbei könnte Ihnen das Buch „Low Carb Party“ ein nützlicher Helfer sein. Es zeigt Ihnen, wie Sie mit leckeren Low Carb und vegetarischen Rezepten, den Geschmack Ihrer Gäste treffen werden. Von süß bis herzhaft, exotisch, deftig oder mediterran, grillen oder brunchen ist geradezu ideal, um mit vielen verschiedenen Kleinigkeiten jedermanns Geschmack zu treffen. Im Low Carb Party Buch bestehen die Rezepte hauptsächlich aus kohlenhydratarmen Zutaten. Natürlich können kohlenhydratreichere, wie Brot, Kartoffel- oder Nudelsalate dazu serviert werden.Das Wort „Brunch“ setzt sich zusammen aus breakfast (Frühstück) und Lunch (Mittagessen). Im 17. Jahrhundert wurde erstmals über einen Brunch berichtet und man versteht darunter ein geselliges Zusammentreffen mit Freunden an einem späten Vormittag. Konkrete Vorschriften wie die Speisenzusammenstellung sein soll gibt es nicht, da alles an kalten und warmen Köstlichkeiten serviert werden kann, was gefällt.Bibliographische Angaben:Buchtitel: Low Carb PartyAutoren: Jutta Schütz und Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7322-3250-58,90 EuroE-BOOK ISBN 97838482844504,99 EuroKurzbeschreibung: Low Carb Brunch – von süß bis herzhaft, exotisch, deftig oder mediterran – für 10 Personen mit der dazugehörigen Einkaufsliste.Das Buch ist im Buchhandel erhältlich, sowie im Books on Demand Verlag, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Telefon: 040-534335-0, Rezensionsexemplare: presse@bod.de© 2017 Text Schütz/Beuke - Alle Rechte vorbehalten



Bildinformation: Low Carb Party