Köstlichkeiten aus dem Orient - Leckere Zutaten aus dem Bremer Gewürzhandel

Erleben Sie die Vielfalt der orientalischen Speisen mit ihren verführerischen Düften. Typisch für die morgenländische Küche sind bestimmte Gewürz- & und Kräutermischungen, wie Kreuzkümmel, Koriander, Kardamom, Safran, Cayennepfeffer, Zimt, Kurkuma, Ras el Hanout (marokkanische Gewürzmischung), Garam Masala (indische Gewürzmischung), Baharat (afrikanische Gewürzmischung) und viele andere duftenden Zutaten. Desweiteren gehören auch Datteln, Mandeln, Feigen und Kokosnüsse zu den Gaumenfreuden aus dem Orient. Sie sind beliebte Zutaten für Vorspeisen, süße Gewürzkuchen, Fischgerichte, sowie für diverse Braten und zum Verfeinern von Soßen.Orientalische Köstlichkeiten zu finden im Kochbuch „Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche“, Autorin: Sabine Beuke, Verlag: Books on Demand, 2. Auflage, ISBN 978-3-7347-3759-6 für 3,99 Euro. Im Kochbuch sind alle Kochanleitungen, aus Gründen einer besseren Verdaulichkeit und einer Stabilisation des Blutzuckerspiegels, nach dem Low Carb Prinzip entstanden. Die Bremer Kochbuchautorin Beuke distanziert sich ausdrücklich von kohlenhydratreichen und stärkehaltigen Lebensmitteln. Auch die Verwendung von Hülsenfrüchten, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen, die in der orientalischen Küche zwar als Grundlage dienen, sind in den Rezepten ausgenommen. Alle Köstlichkeiten sind mit den duftenden Gewürz- & Kräutermischungen aus dem Bremer Gewürzhandel gezaubert.Kurze Infos zum Scheherazade-Kochbuchprojekt: Viele verschiedene Autoren beteiligen sich nacheinander an diesem Großprojekt, die auf einer Idee von Jutta Schütz basiert. In der Einleitung erzählt die Autorin Schütz (in jedem Buch zu finden) kurz die Geschichte von Scheherazade. Sie basiert auf einer alten persischen Märchensammlung mit dem Namen Hezâr Afsâna, Tausend Mythen. Anschließend kommen die Rezepte des Autors. Diese Bücher gibt es als Print- oder elektronisches Buch überall im Handel – weltweit auch in den USA und Kanada.Besuchen und schmökern Sie im Bremer Gewürzhandel: Leipziger Straße 85 in 28215 Bremen, oder falls Fragen vorhanden, über diese Rufnummer zu erreichen: 0421/30 644 70 oder stöbern Sie mal online: www.bremer-gewuerzhandel.de Quelle: Bremer Gewürzhandel



