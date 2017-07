Selbstentfaltung ohne Optimierungszwang – den eigenen Weg finden! (Neuerscheinung Ratgeber)

(fair-NEWS)

In den Hauptkapiteln „Kompetenzen“, „Studium“, „Kontakte“ und „Karriere“ finden Studierende und junge HochschulabsolventInnen über 200 Übungen und Tipps zum individuellen Selbstcoaching. Beispiele aus der Beratungs-, Coaching- und Trainingspraxis zeichnen den Weg vom Studium über den erfolgreichen Hochschulabschluss bis in die Arbeitswelt nach.Fernab des klassischen Karrieremanagements betont der Ratgeber zwei zentrale Erfolgsfaktoren: Persönlichkeitsentwicklung und Sprache. Ob die Seminararbeit im Studium, das mündliche Job-Interview oder das persönliche Zwiegespräch mit sich selbst – stets werden die LeserInnen dort abholt, wo sie stehen. Oftmals ist das ein holpriger Übergang auf dem Weg in den nächsten Studien-, Lebens- oder Berufsabschnitt.Mehr Infos zum Buch auf der Verlagsseite: goo.gl/ihrKPVMiljkovic N. (2017) "Erfolg in Studium und Karriere. Fit durch Selbstcoaching"ISBN: 978-3-8252- 4770-6267 Seiten, 10 AbbildungenAlle Hauptkapitel sind auch einzeln als eBooks erhältlich!Kurzinfos über die HerausgeberInnen/HauptautorenInnen:Mag.a Dr.in rer. nat. Natascha Miljković ist Inhaberin der Firma „Zitier-Weise“ (einer Agentur für Wissenschaftsberatung), Science Counsellor und präventive Plagiatsprüferin. Sie berät Bildungseinrichtungen zum Themenkreis akademische Unredlichkeiten und ist als Vortragende, Autorin und Editorin tätig.Dr. iur., Dipl.-Jur., Mag. rer. publ., M.J.I René Merten ist Inhaber der Firma „ABSOLVENTENAKADEMIE“ (Privates Institut für Persönlichkeitsentwicklung junger HochschulabsolventInnen), zertifizierter Trainer und Coach in der Erwachsenenbildung. Er ist daneben als akademischer Lehrgangsleiter im Projektmanagement sowie als Führungskraft, Berater und Autor im tertiären Bildungsbereich tätig. www.absolventenakademie.at , office@absolventenakademie.at



Bildinformation: Buchcover © budrich academic, Leverkusen 2017