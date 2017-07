Alles rund um die Zuckertüte als absolutes Highlight der Einschulung

(fair-NEWS)

Natürlich ist das angenehmer Stress, denn man hat stets die Freude des neuen Schulkindes und der eingeladenen Partygäste vor Augen. Der Schultüte als traditionelles Symbol der Schuleinführung in Deutschland schlechthin ist dabei großes Augenmerk zu widmen, damit keine Enttäuschungen vorkommen.Es beginnt mit der Auswahl der richtigen Tüte, die natürlich möglichst groß und stabil sein sollte. Auf der kegelförmigen Hülle sollte ein Motiv zu sehen sein, das den Interessen und Vorlieben des Kindes entspricht. Wenn man sich hier nicht sicher ist, sollte man lieber mit dem Kind gemeinsam eine schöne Zuckertüte auswählen. Weiß man jedoch genau, dass der eigene Sohn oder die eigene Tochter ein riesiger Fan eines bestimmten Animationsfilmes ist, beispielsweise von FINDET DORIE, von der DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT-Animation oder von den lustigen TROLLS, dann kann man die Schultüte auch als Überraschung planen.Beim Packen der Tüte ist zu beachten, dass während des Transportes zur Schule und zurück der Inhalt zusammensackt, so dass es nach dem Öffnen zu enttäuschten Gesichtern bei den Kids kommen könnte, weil die Schultüte nur dreiviertelvoll ist. Beim Füllen beginnt man also in der unteren Spitze mit einzeln verpackten kleineren Süßigkeiten. Hier bestellt man natürlich nicht irgendwelche superbilligen Zuckertütenfüllungen, sondern beschränkt sich schon auf die Süßwaren, die zu den Favoriten Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes gehören.Nach oben hin steht dann immer mehr Platz zur Verfügung, so dass nun auf die Süßigkeiten auch tolle Kleinspielzeuge und andere Kleingeschenke folgen könnten, die später in der Schule nützlich sein könnten. Wir denken da beispielsweise an toll designte Stifte, an Radiergummis in lustigen Formen und Varianten, an Schlampermäppchen für die Schreibmaterialien oder an Reflektor-Bärchen, die auf dem dunklen Schulweg in der Morgendämmerung als Anhängsel am Anorak oder am Schulranzen ihren Zweck erfüllen und Autofahrern anzeigen, dass dort ein Knirps unterwegs ist.Zurück zu den angesprochenen Animationsfilmen und TV-Serien, die oftmals die Vorlage für das Schultüten-Design in der heutigen Zeit bilden. Weil damit zu rechnen ist, dass mehrere Kinder innerhalb einer Klasse für denselben Computeranimationsfilm schwärmen, wäre es nicht verwunderlich, wenn Ihre mit so viel Liebe gepackte Schultüte am Tage der Einschulung mehrere Doppelgänger hat. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man sich ein weiteres Erkennungsmerkmal schafft, beispielsweise könnte am oberen Ende der Tüte ein niedliches Kuscheltier oder eine andere Figur herausschauen, sodass es Ihrem Kind sehr leicht ist, seine eigene Zuckertüte im vollen Klassenraum zu identifizieren.Nun hat es sich so eingebürgert, dass das neue Schulkind auch von den Verwandten und Bekannten Zuckertüten geschenkt bekommt. Hm, es wäre schön, wenn Sie als ein geladener Gast einsehen würden, dass die Schultüte der Eltern das absolute Highlight sein sollte. Wählen Sie deshalb eine etwas kleinere Zuckertüte und überreichen Sie gegebenenfalls ein separates Einschulungsgeschenk.Wer von den eingeladenen Kollegen, Nachbarn und Verwandten selber Kinder hat, könnte mit diesen Mädchen und Jungen im Vorfeld gemeinsam kleine Zuckertüten basteln. Dafür gibt es beispielsweise im Onlineshop von Geburtstagsfee.de tolle Zuckertüten-Bastelsets, die für sich genommen schon ein wunderschönes Bastel-Highlight zur Steigerung der Vorfreude ermöglichen.Denkbar wäre auch ein Folienballon als Geschenkidee, der aussieht wie eine Zuckertüte und vielleicht sogar mit dem harmlosen Ballongas Helium gefüllt ist, so dass er später auch über allen Köpfen auf der Partylocation schwebt und sich im Luftzug der Partyspiele hin und her bewegt. Solche tollen Heliumballons gibt es sogar im Set inklusive dem Ballonfüllgas Helium:Weitere tolle Anregungen finden Sie im hier verlinkten Geburtstagsportal, das selbstverständlich auch zahlreiche Dekoartikel, Kleingeschenke und Requisiten für alle anderen Kinderfeste und Erwachsenengeburtstage bereithält.Und weil zu einer schönen Einschulungsparty auch schöne Spiele gehören, möchten wir Ihnen diese kostenlose Spieledatenbank empfehlen:Wir wünschen Ihnen eine schöne Einschulungsfeier im Kreise Ihrer Lieben!



Bildinformation: Ein riesiger Folienballon in Form einer Schultüte von der Geburtstagsfee