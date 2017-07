Royaler Besuch in Berlin: Bundeskanzlerin A. Merkel empfängt Prinz William und Herzogin Catherine

(fair-NEWS)

Vor dem Zaun des Bundeskanzleramtes haben sich zahlreiche Schaulustige versammelt, als die schwarze Limousine mit dem jungen Prinzenpaar vorfährt. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel Prinz William und seine Frau, Herzogin Kate, auf dem roten Teppich begrüßt, jubelt die Menge laut. Vom 19. Juli bis 21. Juli sind Prinz William und Herzogin Kate auf Deutschlandtour. Zum Auftakt besuchen sie Berlin. Nach der deutschen Hauptstadt machen sie noch in Heidelberg und Hamburg Station. Es ist der erste gemeinsame Deutschlandbesuch des Paares. Auch ihre Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, sind mit dabei. Die königliche Familie war am Mittag am Flughafen Tegel gelandet. Zuvor waren sie zwei Tage zueinem Besuch in Polen. Gleich nach der Ankunft in Berlin ging es für die Royals Richtung Kanzleramt. Kanzlerin Merkel hatte zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte vor dem Besuch angekündigt, dass es bei dem Treffen Gelegenheit gebe, sich über die Beziehungen beider Länder, Europa und globale Herausforderungen auszutauschen. Zudem sollte es um Fragen des ehrenamtlichen Engagements gehen. Gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, besichtigte das Paar anschließend das Brandenburger Tor und das Holocaustmahnmal.Am Nachmittag stand das ehrenamtliche Engagement im Vordergrund: in Marzahn besuchten die Royals den Verein "Straßenkinder e.V." Anschließend ging es für das Paar zum Schloss Bellevue, wo sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begrüßt wurden. Am spätenNachmittag stand dann ein Empfang in der britischen Botschaft auf dem Programm. Die britische Botschaft vergab aus Anlass des königlichen Besuchs den Preis "Mental Health Hero".Der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des königlichen Paares würdigt junge Helfer, dieMenschen mit psychischen Problemen unterstützen. Zu weiteren Stationen in Deutschland stehen auf dem Reiseplan der Royals: Am Donnerstag fliegt die Familie nach Heidelberg, amFreitag wird sie in Hamburg erwartet. Die deutsch-britischen Beziehungen sind sehr eng undvielfältig. Beide Länder verbindet eine aktive Rolle zur Zeit noch in der Europäischen Union, der G7, der G20 und anderen internationalen Gremien. Wie Deutschland engagiert sich Großbritannien für den internationalen Klimaschutz.Info/Quelle: BundeskanzleramtAlle Fotos: Copyright h.e.schiewer oestrich-winkel



Bildinformation: h.e.schiewer oestrich-winkel