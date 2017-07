Office hopping

(fair-NEWS) Die De Soet Consulting bietet bereits seit Jahrzehnten komplett möblierte und mit der richtigen Technik ausgestattete Büros an Interessenten aus aller Welt an.



Business Center sind die ideale Lösung für Start Ups oder Unternehmen die sich in einer neuen Umgebung zunächst aklimatisieren und "rantasten" möchten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Büros hat man in einem Business Center keine vertragliche Mindestlaufzeit und es gibt keine versteckten Kosten. Außerdem stehen einem die professionellen Mitarbeiter der De Soet Consulting Business Center mit ihrer jahrelangen Berufserfahrung in allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.



Das De Soet Consulting Business Center verfügt nicht nur über das Büro in Zug, so Rieta de Soet, Geschäftsführerin der De Soet Consulting. Die De Soet Consulting hat einen weitreichenden Arm, mit Business Centern auf der ganzen Welt.



Erweist sich ein Standort als ungeeignet für ein Unternehmen, so hat die Firma die Möglichkeit in ein anderes Business Center der De Soet Consulting zu wechseln. Die Firma übernimmt sogar den Umzug, falls dies vom Kunden erwünscht ist. Dadurch kann man mit einem Unternehmen zusammen arbeiten, mit dem man bereits vertraut ist.



Die De Soet Consulting eröffnet ihren Kunden eine Geschäftswelt mit unzählig vielen Lösungen und Möglichkeiten.