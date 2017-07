Sommer in Fläschchen: Erdbeersirup

(fair-NEWS)

Düsseldorf, 21. Juli 2017 - Der Sommer ist die Saison der Grill- und Gartenparties. Um bei Gastgebern mit einem selbstgemachten Mitbringsel zu punkten, können Erdbeerfreunde ganz einfach ein leckeres Fläschchen Erdbeersirup verschenken. Der Sirup ist ein echter Alleskönner: Er eignet sich nicht nur für Desserts, sondern verfeinert auch jedes spritzige Getränk oder Salatdressing. Einfach zubereitet, fangen Erdbeerfreunde ein Stück Sommer in der Flasche ein: Der Sirup hält sich ungeöffnet bis zu sechs Wochen und sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden.Zutaten:1 kg Erdbeeren aus Europa1,25 kg Zucker700 ml Wasser1 ZitroneBasilikumAußerdem:Kleine GlasfläschchenGeschenkpapierSchereBunte KordelKlebeetikettenErdbeeren waschen, das Grün entfernen und in Scheiben schneiden. Zusammen mit Zucker und Wasser in einen Topf geben und kurz aufkochen lassen. Dann den Saft einer Zitrone und ein paar gewaschene Blätter Basilikum hinzufügen und alles 20 Minuten köcheln lassen. Anschließend den Topfinhalt durch ein Haarsieb abtropfen lassen. Noch heiß in die ausgespülten Glasflaschen füllen. Die Flaschen verschließen und kopfüber abkühlen lassen.Für die Dekoration der Flaschen ein Glas auf ein ausgebreitetes Geschenkpapier stellen und entlang der Kanten mit einem Bleistift Kreise auf das Papier zeichnen. Die Kreise ausschneiden, über den Verschluss der Sirupflaschen legen und mit einem Stück Kordel fixieren. Mit Klebeetiketten können Erdbeerfreunde ihren Freunden noch eine persönliche Botschaft auf die Flasche heften.



Bildinformation: (Bildquelle: @Pixabay @Alexas_Fotos)