Noch mehr Filme finden: mit dem neuen Update ist Watchnow Deutschlands größter interaktiver Programm-Guide für TV- und Streaming-Inhalte

Applikation erhält umfangreiches Update: Anzahl der verfügbaren Quellen steigt von 198 auf 209, die der Serien, Dokumentationen und TV-Filme versechsfacht sich auf rund 560.000 Assets

(fair-NEWS) München, den 21.07.2017 – Mit dem heutigen Update ist Watchnow Deutschlands größter Programm-Guide, der sowohl TV- als auch Streaming-Inhalte in einer einzigen Übersicht vereint. Nach umfangreichen Tests wurde nun die Implementierung der Daten weiterer Linear-TV- und Streaming-Anbieter abgeschlossen. Waren es bisher lediglich um die 90.000 Assets, sind es dank des Updates nun mehr als 560.000. Neu bei Watchnow sind zum Beispiel Anbieter wie Amazon Instant Video, Maxdome, Google Play, Apple iTunes und Netflix. Die Gesamtanzahl der verfügbaren Quellen (d.h. TV-Sender und Streaming-Plattformen) steigt von knapp 198 auf jetzt insgesamt 209. Somit dürfen sich alle Nutzer des Watchnow Streaming & TV Guides über eine noch größere Auswahl freuen.



Um den Nutzern die Orientierung auf dem riesigen Entertainment-Markt zu erleichtern, empfiehlt die App dem User gleich auf dem Startbildschirm passende Inhalte. Die Vorschläge basieren auf einer Analyse des Nutzungsverhaltens durch die selbstlernende Empfehlungs-Engine.



Sehr große zusätzliche Inspirationsquellen sind der eigene Freundeskreis und der persönliche Filmgeschmack: Wer zunächst einen Gesamtüberblick darüber haben möchte, was bei seinen Freunden angesagt ist, nutzt dazu den „Freunde Trends“-Screen. Hier sieht der Nutzer auf einen Blick, was gerade in seiner Clique ‚in‘ ist. Ferner enthält jeder Screen Detailinformationen zu einem Film, einer Serie oder Dokumentation und einen Empfehlungsbutton. Ein Klick darauf genügt und schon können Screenshots, Plot und Sender über die gängigen Medien (z.B. WhatsApp, E-Mail) geteilt werden.



Du hast die Wahl: Viele Wege führen zum Lieblingsfilm



Weitere Verfeinerungen der Film-Tipps auf dem Start-Screen ermöglicht das interaktive User Interface. Dazu gehört zum Beispiel ein umfangreicher Filter. Dieser beinhaltet die Menüpunkte Programmtyp, Genre, Eigenschaften, Preis und Quellen. Damit können die angezeigten Inhalte auf dem Start-Screen noch weiter verfeinert werden.



Daneben steht noch eine Suchmaske zur Verfügung, in die Filmtitel, Vor- oder Nachnamen von Schauspielern oder Regisseuren, Sendernamen und vieles mehr eingegeben werden kann. Auch Text-Fragmente oder einzelne Buchstaben sind völlig ausreichend, da die Autovervollständigen-Funktion die Begriffe sinnvoll ergänzt.



Timm Stemann, CEO Concon International, begeistert: „Unser Ziel ist es, dem Nutzer einen umfassenden Überblick über die gesamte Medienlandschaft zu geben. Deswegen legen wir neben der Integration der großen Player am Markt auch sehr viel Wert auf die kleineren und themenspezialisierten Anbieter. Durch unseren Empfehlungsalgorithmus werden deren Titel automatisch an die interessierten Konsumenten empfohlen. Schließlich sollen unsere User stets ihren optimal passenden Film finden.“

Concon International UG (haftungsbeschränkt) wurde im Jahr 2013 von Dipl.-Ing. Timm Stemann gegründet. Das Unternehmen bietet Film License Trading sowie Technical und Business Development Consultancy an – von der Produktentwicklung über das Projektmanagement bis hin zum Digital Marketing. Im Fokus stehen Inhalte in HD, 4K-UHD, 360°, 3D und Virtual Reality (VR). Concon International steht dabei für umfassende Beratungsleistungen aus der Praxis für die Praxis und aus einer Hand. Zu den bisherigen Meilensteinen gehören: FIFA World Cup, UEFA Champions League sowie verschiedene Projekte in Kooperation mit Sky und Sony. Concon International wurde mit dem Telecoms Award als „Best Media Business Consultants 2016 & Recognised Leader in Media Content Distribution“ ausgezeichnet und ist durch das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle als innovatives Unternehmen anerkannt.

Das aktuelle Produkt ist die Content-Discovery-App Watchnow, die Streamings und Filme von TV-Sendern in einer interaktiven App als Übersicht vereint. Sie besitzt eine gamifizierte und lernende Empfehlungsengine, mit der Filme, Serien oder Dokumentationen ausgewählt und mit Freunden geteilt werden können. Mit der sozialen Interaktion wie Friends Screen, Empfehlen und Friend Status ist der Nutzer immer auf dem Laufenden, was seine Freunde schauen und kann sich von aktuellen Trends inspirieren lassen.

Die App wurde von der Redaktion der Spiele, Filme, Technik (SFT) mit der Note sehr gut (1,3) ausgezeichnet und von der Initiative Mittelstand beim Innovationspreis-IT in der Kategorie als Best of 2017 auf die Shortlist gesetzt. Der Chefredakteur des Online-Portals mobiFlip Michael Meidl schrieb in seinem Testbericht: „Alles in allem eine schicke App, die ich durchaus empfehlen kann.”

www.conconint.com

www.watchnow.eu

