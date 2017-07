Natur vs. Chemie: Testosteron für den Muskelaufbau

(fair-NEWS)

estosteron – ein Sexualhormon, das bei beiden Geschlechtern vorkommt – spielt eine wesentliche Rolle beim Muskelaufbau. Produziert es der Körper in zu geringer Menge, kann er nur mühsam Muskelproteine aufbauen. Das Hormon gilt in der Sportmedizin – neben Training und Ernährung – als Schlüssel zum Erfolg. Einige Athleten beschleunigen ihren Fortschritt durch „Kuren“ mit künstlich hergestellten Präparaten. Hier ist Vorsicht geboten, denn Wirkstoffe, die in den Hormonhaushalt eingreifen, führen oft zu Problemen.Die Diagnose eines Testosteronmangels wir durch einen Andrologen bzw. einen Urologen vorgenommen. Ist das Testosterondefizit klinisch und labormedizinisch durch zwei voneinander unabhängige Blutuntersuchungen nachgewiesen, entscheidet der behandelnde Arzt über die passende Therapie. Die Anwendung von Testosteronkapseln, Pflastern, Salben, Gels oder Injektionen kann den Testosteronspiegel kontrolliert steigern. Ohne ärztliches Rezept ist die Beschaffung von Testosteron auf legalem Wege ausgeschlossen. Die infrage kommenden Präparate unterliegen der Rezeptpflicht. Sie sind ausschließlich in Apotheken erhältlich.Muskelzellen sind mit Androgenrezeptoren ausgestattet, die den externen Hormonen spezifische Stellen zum Andocken bieten. Dort regen die Wirkstoffe den Aufbau von Eiweiß an. Das führt zu einem verstärkten Wachstum der Muskulatur. Unseligerweise beeinflusst das Doping nicht nur die Entwicklung der Muskelmasse. Es können zahlreiche schädliche bzw. unbeabsichtigte Reaktionen auftreten. Es besteht eine Korrelation zwischen den Blutcholesterinwerten und dem Testosteronspiegel. Viele Präparate – unter anderem das weit verbreitete Testosteron-Enantat – sind lebertoxisch. Manche schädigen das Blutgefäßsystem. Darüber hinaus ist mit Beeinträchtigungen der Gemütsverfassung, erhöhter Aggressivität, Reizbarkeit und depressiven Verstimmungen zu rechnen. Die Prävalenz klinisch relevanter Nebenwirkungen steigt mit der verwendeten Wirkstoffmenge. Da dopende Athleten oft ein Vielfaches der therapeutischen Dosis einsetzen, sind sie durch die Nebenwirkungen in hohem Maße gefährdet.Immer mehr Sportler setzen stattdessen auf eine Erhöhung des Testosteronspiegels durch angepasste Ernährung bzw. Nahrungsergänzungsmittel. Sie entsagen synthetischen Präparaten, sofern keine medizinische Indikation besteht. Zu den besten Testosteronbooster aus der Natur zählen Austern. Sie enthalten, neben viel Eiweiß, den Mineralstoff Zink, der in zahlreichen Studien mit einer verstärkten Testosteronproduktion in Verbindung gebracht wird. Wer Muscheln nicht mag, kann zu Fisch greifen. Die in zahllosen Varianten verwertbaren Wassertiere sind hochwertige Proteinlieferanten und eine exzellente Quelle für Omega-3-Fettsäuren, die den Testosteronspiegel steigen lassen. Die optimale Ergänzung zu den genannten Testoboostern ist Brokkoli. Die beliebte Gemüsepflanze versorgt den Organismus mit allen benötigten Mineralien. Sie beinhaltet zusätzlich eine beträchtliche Menge an Carbinolen, die Männer vor einem Übermaß an Östrogen, dem körpereigenen Testosteronantagonisten, schützen. Abgesehen von einer ausgeklügelten Diät, trägt regelmäßiges körperliches Training ebenfalls zu einer Erhöhung der Testosteronproduktion bei.Ehrgeizige Sportler sind mit den legalen Möglichkeiten der Testosteronsteigerung oft unzufrieden. Sie greifen trotz begründeter Bedenken zu synthetischen Präparaten. Ihnen sei ans Herz gelegt, bei der Festlegung des Kurplans einen Arzt zu Rate zu ziehe. Hinsichtlich der Beschaffung existieren keine rechtlich statthaften Optionen – wer im Internet Testosteron bestellt, kann sich sogar strafbar machen. Einen Überblick über die zur Zeit beliebtesten Bezugsquellen und die üblichen Preise sind unter nachfolgendem Link zu finden. Dieser dient ausschließlich dem Informationsinteresse der Leser. Die Verlinkung ist nicht als Befürwortung des Dopings oder als Kaufempfehlung zu verstehen: