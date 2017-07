Live-Webinar "Customer Centricity" beim DIM

(fair-NEWS)

Köln, 21.06.2017: Am 28. Juli 2017 präsentiert Sebastian Syperek im Namen des Deutschen Instituts für Marketing das Live-Webinar "Customer Centricity - Kundenorientierte Unternehmensführung". Eine Stunde Online-Schulung rund um den König "Kunde".Das Zentrum jedes unternehmerischen Handelns sollte der Kunde sein. Nicht nur jene Mitarbeiter, die im direkten Kundenkontakt arbeiten sollten immer die Bedürfnisse des Kunden im Blick haben, sondern alle! Logisch, denn wie sehr würden wir Kunden uns ärgern, wäre beispielsweise das neue Smartphone zwar technisch super, aber nicht zu gebrauchen, weil nicht zweckmäßig und einfach nicht an unsere Bedürfnisse angepasst. Zu unterstellen ist, dass Kunden dieses Smartphone wohl nicht kaufen würden.Dies ist nur ein schnelles Beispiel, warum kundenorientiertes Handeln für Unternehmen so wichtig ist. Doch wird "Customer Centricity" wirklich so gelebt, wie es aufgrund der Relevanz nötig wäre?Im Webinar des Deutschen Instituts für Marketing lernen die Teilnehmenden, was es mit Customer Centricity auf sich hat und wie sie die Bedürfnisse der Kunden erkennen und umsetzen - denn ohne die Anforderungen an das Produkt oder die Dienstleitung zu kennen, können diese auch nicht erfüllt werden. Darüber hinaus deckt Sebastian Syperek, selbstständiger Marktforscher sowie Analytics- und UX-Experte auch mögliche Störfaktoren in der Kundenbeziehung auf und die Teilnehmer erfahren, wie sie ihre Unternehmensaktivitäten hinsichtlich der Ausrichtung auf den Kunden optimieren können.Weitere InformationenDas Live-Webinar findet am Freitag, den 28.07.2017 von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Fachexperte Sebastian Syperek sorgt für einen Überblick über kundenorientierte Unternehmensführung innerhalb einer Stunde.Mehr Details zum Webinar und weitere Informationen zum Thema "Customer Centricity" finden Interessierte auf dem Blog des Deutschen Instituts für Marketing unter:<a href="https://www.marketinginstitut.biz/blog/live-webinar-customer-centricity-am-28-juli-2017/">https://www.marketinginstitut.biz/blog/live-webinar-customer-centricity-am-28-juli-2017/</a>



Bildinformation: Live-Webinar "Customer Centricity" beim DIM