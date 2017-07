Porno statt Imagefilm

(fair-NEWS)

München/ Schwäbische Alb, Juli 2017Was passiert, wenn der typische deutsche Mittelständler sich entschließt, statt eines Unternehmensfilms einen Porno zu drehen - mit seinen Mitarbeitern als Darsteller!?Die Münchener Filmproduktion al Dente Entertainment, die in der Vergangenheit bereits mehrfach die verschiedenen Genres der Unternehmensfilme erfolgreich aufs Korn genommen hat, nahm diesen Gedanken auf. Das Ergebnis: mit dem "Firscht Corporate Porno" ist al Dente einen deutlichen Schritt weiter gegangen, als mit ihren bisherigen viralen Erfolgen "S´Lebn is a Freid", der Persiflage über einen Münchner Obsthändler, oder mit der so genannten Mutter aller Recruitingvideos.Die Münchener ersannen eigens für den Film die Firma Maierle & Söhne von der Schwäbischen Alb. Ein Hidden Champion wie aus dem Bilderbuch. Zusätzlich zum Film sogar mit eigenem Webauftritt unter www.maierle.eu, der Unternehmenswerte genauso beinhaltet wie die gesamte Unternehmensgeschichte. Vorgetragen und interpretiert in original schwäbischer Mundart sinnieren die Mitarbeiter eines Weltmarktführers, den keiner kennt, über das Buzz-Wort "Content Marketing". Am Ende drehen sie ihr eigenes Video, ihren Unternehmensporno."Wirklich erotisch sind die Darstellungen nicht," so Regisseur Peter Schels, "und sollen es natürlich auch nicht sein." Tatsächlich wurde am Set "vor allem eines, nämlich viel gelacht." Content Marketing wird, wie immer bei al Dente, genüsslich persifliert und hochgenommen. "Jetzt müsse die Leut des nur noch angucke und verbreide," würden die Darsteller wohl sagen.The Firscht Corporate Porno ist zu sehen auf:<a href="www.facebook.com/alDenteEntertainment/videos/1586397561407829/">The Firscht Corporate Porno auf Facebook</a>Und natürlich auf der Unternehmenswebsite des Hidden Champions:<a href="www.maierle.eu">www.maierle.eu</a>Weitere Informationen darüber, was al Dente Entertainment unter erfolgreichem Content Marketing versteht, finden Sie hier:<a href="www.aldente-entertainment.com/unternehmensfilme/video-content-marketing">Video Content Marketing</a>



Bildinformation: Der erste Corporate Porno der Firma Maierle & Söhne - natürlich von al Dente Entertainment!