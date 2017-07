Cochlear unter den Besten der deutschen Markenlandschaft

(fair-NEWS)

Hannover, Juli 2017 - Welche Marken sind die besten der deutschen Markenlandschaft? - Antwort auf diese Frage geben die Juroren des German Brand Award, mit dem der Rat für Formgebung und das German Brand Institute Unternehmen für ihre erfolgreichen Marken, ihre konsequente Markenführung und ihre nachhaltige Markenkommunikation auszeichnen. Unter den diesjährigen Gewinnern des renommierten Awards ist auch Cochlear, Weltmarktführer für Hörimplantate. Im Rahmen einer feierlichen Gala Ende Juni in Berlin wurde Cochlear mit einem German Brand Award Gold geehrt.Ob Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb, Gestaltungsqualität, Innovationsgrad oder emotionaler Gehalt… - über die Vergabe des German Brand Award entscheidet eine unabhängige Jury aus Markenexperten anhand einer Fülle von Kriterien. Initiiert wird der German Brand Award vom Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet wurde. Am strengen Auswahlverfahren für einen der begehrten Awards können ausschließlich Unternehmen teilnehmen, die durch das German Brand Institute, seine Markenscouts und Expertengremien nominiert wurden.Cochlear gehörte zu denjenigen Nominierten, die in besonderem Maße überzeugten – in einem aktuellen Bewerberfeld von mehr als 900 Einreichungen. Auf einer Gala-Veranstaltung Ende Juni im Deutschen Historischen Museum in Berlin wurde der Weltmarktführer für Hörimplantate mit dem German Brand Award in Gold in der Kategorie „Industry Excellence in Branding – Medical & Health“ ausgezeichnet.„Cochlear ist der globale Marktführer auf dem Gebiet innovativer implantierbarer Hörlösungen, die durch bestmögliche Hörergebnisse die Lebensqualität vieler Menschen auf der ganzen Welt erhöhen“, so das Urteil der Experten-Jury aus Wirtschaft und Wissenschaft. „Das zentrale Markenversprechen, Menschen in die Lage zu versetzen, mit anderen zu kommunizieren und ein erfülltes Leben zu führen, also den Kunden in den Mittelpunkt des gesamten Handelns zu stellen, spiegelt sich durchgängig in Wort und Visualität des modern und freundlich gestalteten Auftritts wider.“Vergeben wird der German Brand Award in drei Wettbewerbsklassen. In der Kategorie „Industry Excellence in Branding“ werden die besten Produkt- und Unternehmensmarken der 34 wichtigsten Branchen gewürdigt.„Das wir den Gold Award für die Medical & Health Branche gewonnen haben, freut uns natürlich sehr“, so Thomas Topp, Regional Director von Cochlear Deutschland. „Anliegen von Cochlear ist es, Menschen mit mittelgradigem bis vollständigem Hörverlust gutes Hören zu ermöglichen, ihnen zu einem deutlichen Plus an Lebensqualität und gesellschaftlicher Teilhabe zu verhelfen. Wir wollen der kompetente und vertrauenswürdige Partner all dieser Patienten sein, sie ein Leben lang auf ihrer Hörreise begleiten. Damit dies gelingen kann, sind neben innovativen audiologischen Produkten auch strategische Kommunikation und Markenführung erforderlich. Der Preis ist für uns nicht zuletzt eine schöne Bestätigung für unsere tägliche engagierte Arbeit zum Wohle der Hörgeschädigten.“Weitere Informationen zu Cochlear finden Sie unter www.cochlear.de . Weitere Informationen zum German Brand Award finden Sie unter www.german-brand-award.com . Weitere Informationen zum Rat für Formgebung finden Sie unter www.german-design-council.de



Bildinformation: Cochlear unter den Besten der deutschen Markenlandschaft – Anzeigen-Motiv für Cochlear Nucleus Kanso® (Foto: Cochlear Ltd.)