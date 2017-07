The Ritz-Carlton, Abama wird Gastgeber der Guide Michelin Gala

Teneriffa/Frankfurt, 21. Juli 2017 – The Ritz-Carlton, Abama in Guía de Isora auf Teneriffa wurde ausgewählt, am 22. November 2017 die Neuauflage des Guide Michelin Spanien & Portugal 2018 feierlich zu enthüllen. Das Hotel wird als Gastgeber Journalisten und Restaurantkritiker der wichtigsten nationalen und internationalen Gastronomie- und Gourmet-Medien sowie eine Reihe von renommierten Köchen zusammenbringen.Der Küchenchef des preisgekrönten Michelin-Sterne-Restaurants M.B., Erlantz Gorostiza, wird Koordinator des großen kulinarischen Festes sein, das von Martín Berasategui und Ricardo Sanz mit ihren jeweiligen Restaurants im Ritz-Carlton, Abama MB und Kabuki veranstaltet wird. Bei einem exklusiven Gala-Dinner können Gäste die Kreationen aller vier Sterne-Restaurants Teneriffas probieren. Zwei der Restaurants mit insgesamt drei Sternen befinden sich im The Ritz-Carlton, Abama (das Kabuki mit Daniel Franco und das M.B. unter der Leitung von Erlantz Gorostiza). Weitere Sternerestaurants sind das Rincón de Juan Carlos in Los Gigantes und das Kazan in Santa Cruz de Tenerife.Mehr als fünfeinhalb Millionen Touristen kommen jedes Jahr nach Teneriffa, angezogen sowohl vom ganzjährig milden Klima als auch von der Natur und dem hervorragenden Angebot an Hotels und Freizeitaktivitäten. Deshalb unterstützt der Guide Michelin die Kanareninsel Teneriffa und präsentiert hier im Rahmen einer Galaveranstaltung die neunte Auflage seines Spanien- und Portugal-Führers.

Über das The Ritz-Carlton, AbamaThe Ritz-Carlton, Abama ist ein exklusives Fünf-Sterne-Hotel, das von The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. betrieben wird. In Guía de Isora gelegen, einem friedlichen Juwel an der Südwestküste der Insel, ist das Resort in einer atemberaubenden Anlage im Finca-Stil untergebracht, die von üppiger und leuchtender Vegetation, vulkanischen Landschaften und Panoramablicken auf den Atlantik umgeben ist. The Ritz-Carlton, Abama bietet die perfekte, ultraluxuriöse europäische Urlaubserfahrung mit maurisch angehauchten Zimmern und Suiten, verwöhnendem Spa-Bereich, zehn verschiedenen Restaurant-Möglichkeiten – darunter das M.B und Kabuki, zwei von insgesamt vier Restaurants auf Teneriffa, die sich mit Michelin-Sternen schmücken können – drei Bars, dem von Dave Thomas gestalteten Golfplatz und Golf-Akademie, dem Tennis-Zentrum inklusive Akademie, sieben Pools, dem Ritz-Kids Kinderclub, zwei natürlichen Schwimmbecken und einem exklusiv gelegenen goldfarbenen Sandstrand.