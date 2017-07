"Meeting-Point" Frühstück.

(fair-NEWS)

Der größte Feind am Morgen, und damit Übeltäter Nummer 1, ist in den meisten Familien die Zeit. Alles muss schnell gehen: Die Kinder für den Kindergarten oder die Schule vorbereiten, das Frühstück richten, Zähne putzen und die Schultasche ist womöglich auch noch nicht gepackt. Bei allen Turbulenzen ist man selber auch noch am Start, denn schließlich macht es keinen guten Eindruck, im Pyjama am Arbeitsplatz zu erscheinen. Waschen, anziehen und das Frühstück einnehmen - was so banal erscheint, ist mit trödelnden Kindern durchaus mit Höchstleistungssport vergleichbar und endet in vielen Fällen in einer mittleren Katastrophe.Es gibt aber ein paar Tricks und Tipps um dem allmorgendlichen hektischen Treiben ein Ende zu bereiten und ganz entspannt und ruhig in den neuen Tag zu starten.Gar nicht selten lässt sich ein unentspannter Morgen ganz einfach entspannen, indem den Kindern und sich einfach mehr Zeit am Morgen geschenkt wird: Den Wecker 15 Minuten früher klingeln lassen - das kann Wunder bewirken.Man fühlt sich selbst weniger gestresst und die Kinder haben die Gelegenheit vor dem Anziehen, dem <a href="www.morgengold.de/live/">Frühstück</a> und dem Zähneputzen auch erst einmal Zeit haben wachzuwerden, sich zu strecken oder noch einmal ganz schnell mit der Mama zu kuscheln.Der am Abend bereits vorbereitete Tisch für das gemeinsame Frühstück wird zum ersten familiären "Meeting-Point" und die frischen Brötchen warten bereits auf ihren Verzehr.Dank der Morgengold Frühstücksdienste und ihrem Service, ofenfrische Brötchen und Backwaren bis an die Haustür zu liefern, wird Zeit gespart und der Familie die Chance geboten, bei dem gemeinsamen Frühstück den beginnenden Tag und dessen Ablauf zu besprechen.Die Auswahl der gewünschten Brötchen und Backwaren kann ganz bequem und zeitsparend via Internet getroffen werden. In dem Kundenportal der www.morgengold.de Frühstücksdienste ist mit wenigen Klicks das Frühstück perfekt organisiert. Brötchen, Brezeln, Croissants, unterschiedlichste Brote und auch süße Teilchen stehen der Familie zur Auswahl - da findet sich garantiert für jeden ein "Frühstück-Lieblings-Schmankerl". Das diese nicht nur pünktlich an der Haustür warten, sondern auch äußerst schmackhaft sind, liegt daran, dass die Morgengold Frühstücksdienste ausschließlich mit ausgesuchten Bäckereihandwerksbetrieben zusammenarbeiten.Unglaublich, wie sich mit wenig ersparter Zeit, der Start in den Arbeits-, Kindergarten- oder Schulalltag deutlich besser anfühlt.



Bildinformation: Morgengold bringt's - backfrisch und lecker!